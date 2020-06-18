MEB'den öğretmen seminerleri kararı (Öğretmen seminerleri ne zaman olacak?)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.



Öğretmenlerimizin katılacağı Haziran Mesleki Çalışma Dönemi faaliyetleri uzaktan çevirimiçi öğretim ortamlarında yürütülecektir. Tüm yönetici ve öğretmenlerimize başarılar dilerim. — Mustafa SAFRAN (@safran1958) June 17, 2020

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.



Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.



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