MEB'den öğretmen seminerleri kararı (Öğretmen seminerleri ne zaman olacak?)

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran tarafından açıklanan bilgiye göre, öğretmen seminerleri olarak da bilinen öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı çevrimiçi düzenlenecek.

Anadolu Ajansı 18.06.2020 - 10:23

MEB'den öğretmen seminerleri kararı (Öğretmen seminerleri ne zaman olacak?)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.

VİDEO: YARGI DA E-DURUŞMA DÖNEMİ (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...