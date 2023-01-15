MEB'den öğretmenlere rehber kitap

MEB, öğretmenlere müfredattaki kazanımların etkin öğretimi için başucu kitabı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefleyen öğretmenlerin, öğretim programlarına ait hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme unsurları arasındaki ilişkiye hakim olmasının önemini vurguladı.



Öğretmenlerin, dersleri, konuların kazanımlarını sadece bilgi düzeyinde değil, aynı zamanda uygulama, analiz, sentez, değerlendirme düzeylerini de ele alarak işlemelerinin, öğrencilerin üst bilişsel, sosyo duygusal becerilerinin gelişmesini ve dersi daha iyi kavramalarını sağlayacağına işaret eden Özer, "Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı ile öğretmenlerimizin yanında olmak istiyoruz. Onlara rehberlik ederek ülke genelinde de bir öğretim birliği oluşturmayı, benzer ders uygulamalarının gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kitapta, öğrenme sürecinin planlanması ve dersin işlenmesi gibi konu başlıklarına yönelik bazı kazanımlar ile ilgili kazanımın örnek ders planlarının da yer aldığını belirten Özer, "Bu kitapla ünite, konu, kazanım, içerikte yer verilen bilgi düzeylerinin teori ile birlikte uygulamaya geçirilmesi, bilgi, beceri, tutum, davranış, değer bütünlüğünün sağlanmasıyla öğrencilerimizin yetkinlik ve yeterliliklerinin geliştirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



KİTAP DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞUYOR



Bakanlığın açıklamasına göre, müfredattaki kazanımların derslerde doğru ve etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan "Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı", 4 bölümden oluşuyor.



Birinci bölümde, öğretim programı okuryazarlığının ne anlama geldiği ve neden önemli olduğu, ikinci bölümde farklı program türleri olan "eğitim programı", "öğretim programı", "ders planı" ve "örtük program" kavramları açıklanıyor.



Üçüncü bölümde ise öğretim programlarının felsefi, toplumsal, psikolojik ve tarihi temelleri açıklanıyor. Bu açıklamalar güncel öğretim programlarından alıntılarla desteklenerek, öğretim programlarının temellerinin mevcut öğretim programlarına yansımaları gösteriliyor.



Dördüncü bölümde de öğretim programlarının hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme gibi ögeleri açıklanıyor.



Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı'na https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane adresinden erişilebiliyor.

