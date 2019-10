MEB'den sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak için büyük yatırım

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek için sınav evraklarının hazırlandığı ve basıldığı tesis, büyük yatırımla son teknolojik imkanlarla donatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in sınav hizmetlerinin kalitesinin artırılması için yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



2023 Eğitim Vizyonu'nda ölçme ve değerlendirme süreçlerine büyük önem atfettiklerini ifade eden Selçuk, son bir yılda da bu konuda ciddi mesafe kaydettiklerini bildirdi.



Bakan Selçuk, 81 ilde, farklı kademelerde, uluslararası standartlarda ilk kez gerçekleştirdikleri Türkçe, matematik ve fen bilimlerine yönelik izleme araştırmasının önemli bir adım olduğunu vurguladı.



Bu sınavların dönütleri üzerinden Türk milli eğitim sisteminin yıllardır PISA ve TIMSS benzeri sınavlardan elde ettiği veriyi yerli ve milli kaynakları kullanarak hem Bakanlığın hem de akademisyenlerin hizmetlerine sunduklarını anlatan Selçuk, böylece sistemde şeffaflık ve sürdürülebilirlik adına ciddi adımlar attıklarını söyledi.



Bakan Selçuk, bu alanda yapılan diğer çalışmaları ise şöyle anlattı:



"Bununla birlikte önceden Avrupa Dil Portfolyosu referansı ile yürütülen Türkçede okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 4 becerinin bize ait bir kurgu üzerinden ölçülmesi noktasında ilk kez Türkçe sınav pilot uygulamasını tamamladık. Diğer taraftan 81 ilde okullarımızda hem sınıf içi ölçme ve değerlendirmenin sağlıklı olarak ele alınması hem de illerde okullarımızın eksik kalan yönlerinin tamamlanması için oluşturulan Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerinin kurulumunu tamamladık ve hizmete aldık."



"ÖLÇMEDE ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİ ÖNCELİKLİ"



Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının ölçme ve değerlendirme alanında öğrenci öğrenmesini önceleyen sistemler inşa ettiğini aktardı.



Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirmede ekseni "ölçmek için öğrenmek yerine öğrenmek için ölçmek" felsefesine çektiklerini, "çocuğun üstün yararı"na çalışan bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurguladıklarını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda MEB, sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek için son bir yılda çok önemli yatırım yaptı. Yatırımlarının çoğu tamamlandı ve hizmete alındı. Takdir edersiniz ki sistemde yapmaya çalıştığımız çocuğu merkeze alıp öğrenmenin iyileştirilmesi odaklı değişiklikler için teknolojik altyapının da dönüştürülmesi gerekmekteydi. Bu kapsamda ölçmenin 3 temel ilkesi olan 'güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık' ilkeleri göz önünde bulundurularak Ankara'da bulunan sınav evraklarının hazırlandığı ve basıldığı tesisimizi son teknolojilerle tamamen yeniledik.



Bu süreçlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve ekibine şükranlarımı sunuyorum."



"HER YIL 25 MİLYON ADAY İÇİN SINAV YAPILIYOR"



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sadece kendi alanı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları için de sınavlar yapıyor ve her yıl sınavlara yaklaşık 25 milyon aday katılıyor.



Bu sınavlara ait evraklarının basıldığı makinelerde arızaların yaşanması ve baskı sisteminin yedeksiz çalışması üzerine Bakanlık harekete geçti.



Mevcut sistem güncel teknolojiyle yenilendi. Önceden 2 renk baskı yapabilen makine yerine hem sistemi yedekli hale getirmek hem de baskı kalitesini artırmak için 4 renk web ofset baskı makinesi alındı. Kurulum işlemleri tamamlanan makinelerin bir hafta içinde test baskısına başlaması planlanıyor.



Yapılan yatırımla sınav kitapçıklarının artık renkli olarak basılması sağlanacak.



Baskı kalitesinin düşmesine sebep olan makinelerin yerine bilgisayardan doğrudan kalıba yazan yeni teknolojilerin kullanılmasıyla görüntü kaybı, baskı kalitesinin düşmesi gibi durumlar da ortadan kaldırılacak.



SINAV EVRAKLARININ PAKETLENMESİ İÇİN OTOMASYON SİSTEMİ KURULDU



Sınav salon poşetlerinin etiketlenmesi, sınav kutularının etiketlenmesi, sınav salon poşet içeriğinin ve sınav kutularının oluşturulması için de otomasyon sistemine geçiliyor.



Daha önce manuel yürütülen ve zaman zaman eksik evrak veya hatalı evrak gönderilmesine neden olabilen sistemde, otomasyon kurulum süreci devam ediyor.



Artık sınavlara ait cevap kağıtları, salon yoklama listeleri ve sınav kitapçıklarının paketlenmesinin her aşaması elektronik olarak takip edilerek, paket içeriğinin oluşması otomasyon sistemi ile sağlanacak. Salon poşetlerinin ve sınav kutularının etiketlenmesi üretim sırasına göre otomatik olarak gerçekleştirilecek. Sınav kutu içerikleri sınav salon poşetleri üzerinden elektronik doğrulama yapılarak otomatik olarak oluşturulacak.