MEB'den tablet dolandırıcılığı uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşları 'MEB ücretsiz tablet dağıtıyor' şeklinde telefonlarına gelen mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

DHA 15.04.2021 - 11:33

MEB'den tablet dolandırıcılığı uyarısı

İlişkili Haberler

34 bin 445 öğrenciye daha tablet dağıtımı başladı

34 bin 445 öğrenciye daha tablet dağıtımı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık mağduru olmamak için 'Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" denildi. Paylaşımda, vatandaşlara gönderilen mesaja yer verilerek, asılsız olduğu vurgulandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...