MEB'den uzaktan eğitim açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiğini, okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının, 17 Mayıs sonrasına ertelendiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 26.04.2021 - 20:24 | Son Güncelleme : 27.04.2021 - 12:16

MEB'den uzaktan eğitim açıklaması

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" ifadesine yer verildi.

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