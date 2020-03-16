MEB'den uzaktan eğitim atağı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) binlerce ustanın "usta öğreticilik" eğitimlerinin uzaktan eğitimle yapılmasının önünü açan düzenleme hayata geçirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki eğitim merkezlerini güçlendirmek için attığı adımlara yenisini ekledi.



Mesleki eğitim merkezindeki öğrencilerin beceri eğitimi alabilmesi için işletmelerde en az bir usta öğretici olması şartı bulunuyor.



Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde, deneyimli ustalar olmasına rağmen iş yoğunlukları nedeniyle usta öğretici belgesi almak için gerekli başvurularda sıkıntı yaşanıyordu.



Usta öğretici belgesi için mesleki eğitim merkezlerine gidilmesi de bu eğitimlere başvuru ve katılımları azaltıyordu. Bu durumda iş yeri eğitimi alınacak iş yeri sayısında daralma ortaya çıkıyordu.



Ustalık veya iş yeri açma belgesi sahipleri ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan 40 saatlik iş pedagojisi kursuna katılabiliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi veriliyor.



MEB'İN YENİ DÜZENLEMESİ



Milli Eğitim Bakanlığı, Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge'de değişiklik yaparak usta öğreticilik eğitimlerinin uzaktan eğitim yolu sunulmasının önünü açtı.



Böylece iş kaybı olmadan ve corona virüs önlemleri kapsamında usta öğretici adaylarının, uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayabilmesine olanak sağlandı.



MEB ayrıca, usta öğretici sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi için de değişikliğe gitti. e-Sınav imkanı ile usta öğretici sınavları sürekli yapılabilecek ve beklemelerin de önüne geçilmiş olacak.



Yapılan değişiklik ile çalışanların iş gücü kaybı yaşamadan uzaktan eğitim yoluyla da "iş pedagojisi" kursunu almaları ve kurs sonunda yapılacak sınavın, e-Sınav şeklinde yapılması sağlanacak. Bu sayede, "usta öğreticilik" belgesi alan usta sayısının artması ve buna bağlı olarak da çırak öğrenci kayıtlarının artması hedefleniyor.



"MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN KAPASİTESİNİ ARTIRIYORUZ"



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geleneksel çıraklık-kalfalık-ustalık eğitiminin sürdürüldüğü mesleki eğitim merkezi mezunlarının istihdam oranının yüzde 88 dolayında olduğunu aktardı.



Bunun oldukça yüksek bir oran olduğuna ve sektörlerin daha fazla kalfa ve ustaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Özer, bu sebeple mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesini artırmaya çalıştıklarını söyledi.



İşletmelerin beceri eğitimlerinde mesleki eğitim merkezleriyle iş birliği yapabilmeleri için işletmelerinde usta öğretici olması gerektiğini vurgulayan Özer, ustalık yeterliliği kazanmış olanların MEB tarafından açılan iş pedagojisi kurslarını başarı ile tamamlamaları halinde usta öğretici belgesi alabildiklerini anlattı.



Usta öğretici olmak istemelerine rağmen yoğun iş yükü nedeniyle kurslara katılımın düşük olduğunu tespit ettiklerini bildiren Özer, "Bu sorunu çözmek için esnek bir yapı oluşturduk. Artık bu kurslar uzaktan eğitim yoluyla alınabilecek ve sınavlar da e-Sınav olarak düzenlenebilecek. Ayrıca bu kurslar nedeniyle iş kayıpları da oluşmayacak" değerlendirmesinde bulundu.



Özer, usta öğreticilik belgeleri için uzaktan eğitimin önemine işaret ederek, "Bakanlığımız, corona virüs önlemlerinin artırıldığı bir dönemde, uzaktan eğitim teknolojisinin alt yapısını hazırlayarak, eğitim-öğretimdeki olası aksaklıkların önüne geçmek için çalışmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

