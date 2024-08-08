MEB'den valiliklere yazı: Artık kura yöntemi ile e-Okul'dan otomatik belirlenecek

Okulların açılmasına bir ay kaldı. Bu yıl ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, e-Okul üzerinden kura yöntemiyle 28-30 Ağustos'ta belirlenecek.

MEB'den valiliklere yazı: Artık kura yöntemi ile e-Okul'dan otomatik belirlenecek

Milli Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

5. SINIF ŞUBELERİ E-OKUL'DAN BELİRLENECEK

İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

Bu kapsamda; öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, yönergenin "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS ön lisans sınavı 2024: KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün yapılacak?

KPSS ön lisans sınavı 2024: KPSS ön lisans ne zaman, hangi gün yapılacak?

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi belli oldu

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi belli oldu

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM TUS/2 sınav yerleri sorgulama)

TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM TUS/2 sınav yerleri sorgulama)

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2024 üniversite kayıt takvimi

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2024 üniversite kayıt takvimi

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...