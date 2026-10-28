MEB'den yapay zeka destekli yeni EBA

MEB EBA yenilendi. Yapay zeka destekli yeni sistemi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tanıttı.

"EBA'YI DÜNYANIN EN BÜYÜK EĞİTİM İÇERİKLERİ PORTALLARINDAN BİR TANESİ OLMAK ÜZERE KURGULADIK"

Ankara'da MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Yeni EBA Tanıtım Programı"nda konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başladığında muhalefetin en çok "FATİH" projesini eleştirdiğini hatırlattı.

Tekin, muhalif siyasi partilerin eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik yapılan yatırımları "çöp" ve "israf" diye eleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Tekin, "FATİH" projesinin hayata geçiriliş sürecinde "Türkiye 'nin bir an önce eğitimde dijital altyapıyı kullanabileceği bir mekanizmayı kurmamız gerekir" varsayımından hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O gün bunu 'çöp' olarak, 'gereksiz bir yatırım' olarak eleştiren muhalefet bugün teknoloji okuryazarlığında ve dijital alanda eksiklerimizi veya şunun da yapılması gerekir eleştirisini yapıyorlar. Tutarlı olmak lazım. Biz bu işlere 2011'de başladık. 2011'de FATİH projesiyle buna başladık ve dedik ki okullarımızın hepsinde dijital altyapıyı kurmalıyız. Çünkü teknoloji çok sık değişiyor. Bu değişikliklerin mutlaka eğitime yansımaları da olacaktır. Okullarımızda internet altyapısı, dersliklerimizde etkileşimli tahta bu projenin olmazsa olmazlarıydı. Bu altyapıyı kurduktan sonra çocuklarımızın bu altyapıyla birlikte kullanabilecekleri ana mekanizma ne olmalı? Buraya da odaklandık ve EBA'yı şu an dünyanın en büyük eğitim içerikleri portallarından bir tanesi olmak üzere kurguladık."

"EBA'NIN 6 MİLYON CİVARINDA AKTİF KULLANICI SAYISI VAR"

EBA'nın aktif kullanıcı sayısına değinen Tekin, "6 milyon civarında aktif kullanıcı sayısı var. Bu, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. OECD'nin olağan raporlarında ifade ettiği bir nokta var, 'eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada'. EBA içerik olarak bu noktaya geldi." diye konuştu.

Bakan Tekin, bugün gelinen noktada 2011'den bu yana zenginleştirmeye çalıştıkları EBA ile ilgili farklı bir tablonun söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Bunun dünyada olağan hayatın içerisine ciddi bir biçimde giren yapay zeka olduğunu vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zekayı artık eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde hem çocuklarımızın, gençlerimizin yapay zekadan faydalanabileceği hem de yapay zekadan üretimde bulunabileceği bir altyapıya bizim dönüşmemiz gerekiyor. Bugün burada sunumunu yaptığımız 'Yeni EBA Projesi' aslında yapay zekanın zengin EBA birikimiyle ve Milli Eğitim Bakanlığının diğer uygulamalarıyla entegre olmasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni EBA'da bizim yapay zeka uygulamalarımızın sadece bir bölümünü görebileceksiniz. Bunlar dışında Bakanlık Yönetim Sistemimizi milyarlarca veri içerisinden yapay zeka desteğiyle rasyonel kararlar almamızı sağlayan bir altyapıyla kurduk. Bütün okullarımızı bu anlamda fiziki pozisyonlarından coğrafi konumlarına kadar, akademik başarılarından insan kaynağı ihtiyacına kadar bütün anormallikleri anında raporlayabilecek bir yapay zeka destekli altyapıya kavuşturmuş olduk.