MEB'den yapay zeka destekli yeni EBA
28.10.2026 14:23
Yeni EBA ile öğretmenlerin derse hazırlık ve ders işleme süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Öğretmen ve öğrencilere ücretsiz dijital eğitim içerikleri sunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) güncellendi. Sisteme yapay zeka desteği eklendi.
MEB EBA yenilendi. Yapay zeka destekli yeni sistemi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tanıttı.
"EBA'YI DÜNYANIN EN BÜYÜK EĞİTİM İÇERİKLERİ PORTALLARINDAN BİR TANESİ OLMAK ÜZERE KURGULADIK"
Ankara'da MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Yeni EBA Tanıtım Programı"nda konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başladığında muhalefetin en çok "FATİH" projesini eleştirdiğini hatırlattı.
Tekin, muhalif siyasi partilerin eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik yapılan yatırımları "çöp" ve "israf" diye eleştirdiklerini ifade etti.
Bakan Tekin, "FATİH" projesinin hayata geçiriliş sürecinde "Türkiye'nin bir an önce eğitimde dijital altyapıyı kullanabileceği bir mekanizmayı kurmamız gerekir" varsayımından hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"O gün bunu 'çöp' olarak, 'gereksiz bir yatırım' olarak eleştiren muhalefet bugün teknoloji okuryazarlığında ve dijital alanda eksiklerimizi veya şunun da yapılması gerekir eleştirisini yapıyorlar. Tutarlı olmak lazım. Biz bu işlere 2011'de başladık. 2011'de FATİH projesiyle buna başladık ve dedik ki okullarımızın hepsinde dijital altyapıyı kurmalıyız. Çünkü teknoloji çok sık değişiyor. Bu değişikliklerin mutlaka eğitime yansımaları da olacaktır. Okullarımızda internet altyapısı, dersliklerimizde etkileşimli tahta bu projenin olmazsa olmazlarıydı. Bu altyapıyı kurduktan sonra çocuklarımızın bu altyapıyla birlikte kullanabilecekleri ana mekanizma ne olmalı? Buraya da odaklandık ve EBA'yı şu an dünyanın en büyük eğitim içerikleri portallarından bir tanesi olmak üzere kurguladık."
"EBA'NIN 6 MİLYON CİVARINDA AKTİF KULLANICI SAYISI VAR"
EBA'nın aktif kullanıcı sayısına değinen Tekin, "6 milyon civarında aktif kullanıcı sayısı var. Bu, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. OECD'nin olağan raporlarında ifade ettiği bir nokta var, 'eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada'. EBA içerik olarak bu noktaya geldi." diye konuştu.
Bakan Tekin, bugün gelinen noktada 2011'den bu yana zenginleştirmeye çalıştıkları EBA ile ilgili farklı bir tablonun söz konusu olduğuna dikkati çekti.
Bunun dünyada olağan hayatın içerisine ciddi bir biçimde giren yapay zeka olduğunu vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yapay zekayı artık eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde hem çocuklarımızın, gençlerimizin yapay zekadan faydalanabileceği hem de yapay zekadan üretimde bulunabileceği bir altyapıya bizim dönüşmemiz gerekiyor. Bugün burada sunumunu yaptığımız 'Yeni EBA Projesi' aslında yapay zekanın zengin EBA birikimiyle ve Milli Eğitim Bakanlığının diğer uygulamalarıyla entegre olmasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni EBA'da bizim yapay zeka uygulamalarımızın sadece bir bölümünü görebileceksiniz. Bunlar dışında Bakanlık Yönetim Sistemimizi milyarlarca veri içerisinden yapay zeka desteğiyle rasyonel kararlar almamızı sağlayan bir altyapıyla kurduk. Bütün okullarımızı bu anlamda fiziki pozisyonlarından coğrafi konumlarına kadar, akademik başarılarından insan kaynağı ihtiyacına kadar bütün anormallikleri anında raporlayabilecek bir yapay zeka destekli altyapıya kavuşturmuş olduk.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Sadece bu değil, MEBİ bilhassa kademeler arası geçiş sınavına hazırlanan kardeşlerimiz açısından çok faydalı bir içerik halini aldı. Aynı şekilde DİLİM, bilhassa bugünlerde zenginleştirmeye çalıştığımız bir uygulama. Şu anda İngilizce ve Türkçe üzerine dil öğrenme uygulaması. Arapça ve Almancayı da eklemeye çalışıyoruz. Bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gurbetçi vatandaşlarımızın, çocuklarının Türkçe ve Türk kültürü ile ilgili bağlarını kurmak açısından Türkçe programı çok önemli. Aynı şekilde Türkiye'de öğrencilerimizin, gençlerimizin İngilizce altyapılarını geliştirmek ve öğrenme süreçlerine destek olmak açısından o da çok faydalı olacak."
Tekin, eskiden beri MEB'in, üzerinde vesayet uygulamaya çalışılan başka birimlerin saldırısı altında olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, şöyle devam etti:
“Yardımcı kitap satmaya çalışan ve yardımcı kitap satarken Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarını kötüleyerek yardımcı kitap satan özel dershanecilik hizmeti verme veya satmak isteyip bunu satarken de Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerini kötüleyen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarını kötüleyen, öğretmenlerimizin emeğini hiçe sayan bir yapıyla hep mücadele ettik. Bugünlerde de bizim geliştirdiğimiz hem MEBİ hem de EBA'nın yeni yapay zeka destekli uygulamaları yine benzeri şekilde kendi ürünlerini pazarlamak isteyen kişilerin algı yönetmek amaçlı karalamalarıyla karşı karşıyayız. Bunlara itimat etmeyin lütfen.”
“BUGÜN ULUSLARARASI ARENADA BİRÇOK BAŞLIKTA TÜRKİYE, EĞİTİMDE ÖRNEK ÜLKE OLARAK GÖSTERİLMEYE BAŞLANDI”
Yapay zeka uygulamaları dahil MEB'in teknoloji kullanımıyla ilgili altyapısının çocukların akademik başarılarını en üst düzeye çıkarmak için yeterli biçimde kurgulandığını belirten Tekin, öğretmenlerin ve öğrencilerin, Bakanlığın hayata geçirdiği uygulamaları kullanmalarını tavsiye etti.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 'nde yer alan 9 okuryazarlık başlığından birinin teknoloji okuryazarlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Çocuklarımızın hem teknolojiyi iyi kullanmaları hem teknolojide üretim yapabilmeleri hem de teknolojinin çocuklarımız üzerinde yaratacağı zararları minimize edecek bir kurguyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki dijital okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı alanı kurgulandı. Bunu da önemsiyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin 2002'den itibaren eğitim öğretim süreçlerinde hem fiziki altyapı hem de teknolojik altyapı itibarıyla devrim niteliğinde işler yaptığını söyleyen Tekin, "2003'ten itibaren genel bütçede en fazla kaynak hep birinci sırada eğitime ayrıldı. Bu kaynaklar sayesinde bugün uluslararası arenada birçok başlıkta Türkiye, eğitimde örnek ülke olarak gösterilmeye başlandı." dedi.