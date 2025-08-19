MEB'den yeni adım: Zilsiz okul uygulaması başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaştı. Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Yaklaşan eğitim öğrenim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla tüm illere genelge gönderildi. Genelgede uygun okullarda hayata geçirilmesi istenilen bir yenilik var. Yeni dönemle birlikte, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulamasına geçilecek. OKUL ZİLLERİ BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.



Yeni uygulamayla birlikte öğrencilerin sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor

İLK DERS ORMANLAR Okullarda, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesine önem verilecek. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak temasıyla yapılacak. ATATÜRK HAFTASI BİR HAFTA ÖNCE DÜZENLENECEK 10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.



Atatürk Haftası, ara tatil nedeniyle bir hafta önce düzenlenecek

DERS TERCİHLERİ 8-12 EYLÜL ARASINDA YAPILACAK Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. 12'nci sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik Hedef Temelli Destek Eğitimi ders seçimi, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak okul idarelerince 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. SINIFLARDA CEP TELEFONU YASAK Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.



Öğrencilerin yanısıra öğretmenler de sınıfta telefon kullanamayacak

KURUM DIŞINDA MEZUNİYET TÖRENİNE İZİN YOK Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak. ÜCRETSİZ KAYNAK DIŞINDAKİ MATERYALLERE İZİN VERİLMEYECEK Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin, okul/kurumlarda kullandırılmaması, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılması, bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak. ÖZEL OKULLARA YAKIN TAKİP Özel okulların, eğitim ücretleri ile sundukları diğer hizmetlerin ücretlerini belirlemesinde yönetmelikteki ilgili maddelere uygun hareket etmemeleri, ayrıca kademe başlangıçları için belirlenecek ücretlerde fahiş fiyat uygulamaları durumunda tespit edilen okullarla ilgili işlem yapılacak.