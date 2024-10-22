MEB'den YKS için destek platformu (Bireysel Öğrenme Platformuna nasıl girilir, nasıl kullanılır?)

Milli Eğitim Bakanlığı "Bireysel Öğrenme Platformu"nu hayata geçirdi. Öğrenciler üniversite sınavına buradan hazırlanabilecek.



Öğrenciler platforma kimlik numarası ve EBA şifresiyle giriş yapabiliyor. Platformda çözülen soruların başarı oranından, öğrencilerin hangi konuda eksik olduğuna kadar birçok veriye ulaşmak mümkün. Böylece ortaöğretim öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na daha etkili şekilde hazırlanmasını sağlamak amaçlanıyor.



Yapay zekanın etkin şekilde kullanıldığı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip edecek. Böylelikle öğrenciler hangi konularda eksik olduğunu belirleyerek yeniden çalışma planı oluşturabilecek.



Cep telefonlarına da indirilebilen uygulumada öğrencilere için bir sanal asistan da bulunuyor.



"KANKA" isimli yapay zeka destekli asistan sayesinde öğrenciler ihtiyaç duydukları içeriklere ulaşabilecek.



Öğrencilerin ilave kaynak ihtiyacını ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen Platformda bin 36 ders anlatım videosu, 17 bin 97 dakikadan oluşan videolu içerik, bin 36 konu özeti ve 61 bin 361 soru yer alıyor.