MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuruların 24-30 Ağustos'ta yapılabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 14.08.2021 - 13:49 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 14:10

MEB'in destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular ne zaman başlıyor?

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.

Buna göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

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