MEB'in kalfalık ve ustalık e-sınavlarına yoğun başvuru

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), kalfa ve usta olmak isteyenlere yönelik 142 daldaki teorik sınavların tümünün bilgisayar ortamına taşınmasının ardından son 1,5 ayda 40 bin adaydan elektronik sınav (e-sınav) başvurusu geldi.

MEB tarafından, e-sınav ortamında yapılabilmesi için ilk pilot uygulaması geçen yıl nisanda Ankara'da gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık sınavlarına adaylar yoğun ilgi gösteriyor.



Bu kapsamda, 2019 Aralık döneminde 19 bin 245 aday e-sınava başvurdu. Geçen yılın tamamında toplam 135 bin 959 aday kalfalık belgesi için 96 bin 345 aday da ustalık belgesi için talepte bulundu.



Dönemsel beklemeleri ortadan kaldıran ve her ay yapılabilen e-sınavlara 2020'nin ilk aylarında 40 bin kalfa ve usta adayı başvuru yaptı.



Kalfalık ve ustalık sınavları 27 alan ve 142 dalda gerçekleştiriliyor. Pilot uygulama sadece bir alanda uygulanmıştı. MEB, tüm alan ve dallarda teorik sınavların e-sınav olarak yapılabilmesi için hazırlıklarını geçen yılın sonunda tamamladı. Kalfalık ve ustalık sınavlarının teorik sınavları tüm alan ve dallarda 15 Aralık 2019 itibarıyla e-sınav olarak uygulanmaya başlandı.



USTA VE KALFA ADAYLARI E-SINAVI SEVDİ



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, mesleki eğitim merkezlerinde başarıyla gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık sınavlarına başvuruların giderek arttığını belirterek, "2019 yılı başvuruları, 2018'e göre yaklaşık yüzde 50 arttı" dedi.



Sınavı bekleme süresini kısaltmak ve sanayinin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmak için iki alanda iyileştirme yaptıklarına işaret eden Özer, daha önce yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi teorik sınavlarını yılda altı kez yapmaya başladıklarını söyledi.



Diğer taraftan teorik sınavların her ay yapılabilmesi için e-sınav seçeneğini uygulamaya koyduklarını hatırlatan Özer, tek bir alanda yaptıkları pilot uygulamanın başarıyla tamamlandığını aktardı.



Ekiplerinin 27 alan ve 142 dalda teorik sınavların e-sınav olarak yapılabilmesi için son altı ayda soru hazırlama çalışmalarına ağırlık verdiklerinin ve e-sınav için yazılım alt yapısı geliştirdiklerinin altını çizen Özer, çalışmaları geçen yılın sonunda tamamladıklarını belirtti.



Artık kalfalık ve ustalık sınavı yapılan tüm alan ve dallarda teorik sınavların e-sınav olarak yapabilecek duruma geldiğini ifade eden Özer, 15 Aralık itibarıyla tüm alan ve dallarda kalfalık ve ustalık belgesinin teorik sınavlarını e-sınav olarak yapmaya başladıklarını belirtti.



Özer, e-sınav başvurularına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"E-sınavlara yoğun ilgi oldu. Son 1,5 ay gibi kısa sürede yaklaşık 40 bin aday bu sınavlara başvurdu. Bu başvuru sayısı bile yeni uygulamanın ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu gösteriyor. Proje, ülkemizde hem teorik sınavlarda bir standardın oluşmasını sağladı hem de artık her ay bu sınavlar yapılabileceği için sınavlara erişim kolaylaştı. Böylece koşulları sağlayan kalfa ve usta adaylarının sınav dönemlerini bekleme süresini kısaltmış ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmış olduk. Bu amaçla 81 ilde bulunan e-sınav merkezlerimizi aktif olarak kullanmaya başladık."



Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bir yıl gibi kısa sürede büyük bir projenin başarıyla hayata geçirilmesine büyük emek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ve sürece destek olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.