MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi

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'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelendi' iddiasına Bakanlık'tan yalanlama geldi.

Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmadığını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, ''Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir'' diyerek uyarıda bulundu.

İLK SINAV 19 KASIM'DA



İlk kez gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.