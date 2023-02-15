MEB'ten EKYS duyurusu: EKYS ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

2022-2023 takvimi doğrultusunda 5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

EKYS ERTELEME DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak” denildi.

EKYS NEDİR?

Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelen bu sınav ile okullara Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak atamalar yapılır. Bu sınava girip başarılı olanlar Müdür veya Müdür Yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanır.