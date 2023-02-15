MEB'ten EKYS duyurusu: EKYS ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen sınavlardan biri olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sınavıyla ilgili açıklama geldi. Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan sınavın tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Peki, EKYS ne zaman yapılacak?

MEB'ten EKYS duyurusu: EKYS ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

2022-2023 takvimi doğrultusunda 5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Millî Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

MEB'ten EKYS duyurusu: EKYS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? - 1

EKYS ERTELEME DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. tarihi daha sonra açıklanacak” denildi.

MEB'ten EKYS duyurusu: EKYS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? - 2

EKYS NEDİR?

Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelen bu sınav ile okullara Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak atamalar yapılır. Bu sınava girip başarılı olanlar Müdür veya Müdür Yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanır.

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