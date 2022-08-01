Merak ettiren KPSS sorusu: 2021 UNESCO ne yılı ilan edildi?

Memur alımı için milyonlarca adayın katıldığı KPSS'de iki oturum gerçekleşti. KPSS'nin genel yetenek ve kültür oturumu sabah saatlerinde, eğitim bilimleri oturumuysa öğle saatlerinde yapıldı.



Adayların en çok merak ettiği sorulardan biriyse ''2021 UNESCO ne yılı ilan edildi'' oldu.



2021 UNESCO NE YILI İLAN EDİLDİ?



2021 yılı, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlanmıştı.



2022 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?



2022-KPSS lisans maratonu, 6 Ağustos'ta saat 10.15'te, alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve aynı gün saat 14.45'te alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos saat 10.15'teki alan bilgisi 3. oturumuyla (işletme, muhasebe, istatistik) devam edecek.

2022-KPSS TARİHLERİ ⬇️



📌Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 31 Temmuz 2022



📌KPSS Alan Bilgisi Oturumları: 6-7 Ağustos 2022



📌Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 14 Ağustos 2022#2022KPSS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 30, 2022

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.



TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI



Diğer taraftan, ÖSYM 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.



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