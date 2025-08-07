Meslek liseleri neden boş kaldı? Boş kontenjanlarda büyük artış

Bu sene mesleki ve teknik Anadolu liselerine tercih azaldı.

2024'te 2 bin 900 olan boş kontenjan sayısı, 4 bin 900'e yükseldi.

Bazı uzmanlara göre, yüzde 71'lik bu artışın nedeni staj kazaları.

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Stajda öğrencilerimizin yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor olması velilerimizin geri adım attığının bir göstergesi olabilir." dedi.

Meslek lisesi mantığının değil, işleme sisteminin yeniden gözden geçirilmesinin gerektiğini kaydeden Kösegil, "Burada bir güven ortamının oluşmasının sağlanması gerekebilir." diye konuştu.

İş güvenliği uzmanlarına göre, kanunda staj öğrencilerinin korunması yönünde herhangi bir eksiklik yok.

Ancak uygulama noktasında denetimsizlik söz konusu olabilir.

"ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA ORTAMLARI GÖRÜLMELİ"

İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, her 12 stajyer için bir usta öğretici verildiğini belirtti.

Günay şöyle devam etti:

"Okulun da iş yerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, öğrencinin çalıştığı ortamları kontrol edip, iş sağlığına uygun çalışıp çalışmadığını görmesi lazım. Yani kağıt üzerindeki uygulama yerine getirilse, risklerin belki yüzde 80'i 90'ı ortadan kalkmış olacak."

"GEREKEN TEDBİRLER ALINMADIĞI ZAMAN İŞ KAZALARINA SEBEBİYET VERİYORUZ"

Günay, "Yaralanmayla hatta ölümle sonuçlanan staj kazalarının temel sebepleri neler? İş verenler tarafından yeterli önlem mi alınmıyor ya da eğitim eksiklikleri mi var?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Milyon dolarlık yatırımlar yapılıyor tesisler kuruluyor ama bunun yüzde 1'i kadar alınması gereken tedbir alınmadığı zaman ciddi iş kazalarına sebebiyet verebiliyoruz."