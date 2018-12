Meslek liselerinde iş garantili 'Et ve et ürünleri' bölümü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liselerinde ‘Et ve Et Ürünleri Teknolojisi’ bölümü açıyor. İmzalanan protokol uyarınca söz konusu liseler, et entegre tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde açılacak.



Akşam gazetesinden Doruk Çakar'ın haberine göre, Kocaeli ve Şanlıurfa’da iki meslek lisesinde Et ve Et Ürünleri Teknolojisi bölümleri faaliyete geçecek. Bölümlerde Eylül 2019’da eğitime başlanması planlanıyor. Et ve et ürünleri tüketiminde yaşanan artışa paralel olarak sektörün eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bölümlerde öğrenciler, et ve et ürünlerinin en iyi şekilde, hijyenik şartlarda işlenip hazırlanmasını öğrenecekler.



İSTİHDAM GARANTİSİ VERİLECEK



Edinilen bilgiye göre, bu bölümdeki öğrenciler, eğitim süresi boyunca özel sektöre ait tesislerde staj yaparak mesleki deneyimlerini geliştirecek ve teorik bilgilerini uygulamalı hale getirme şansı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı’yla özel sektör arasında imzalanan protokol gereği mezun öğrencilerin tamamına istihdam garantisi sağlanacak.