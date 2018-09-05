Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, Türk Fizik Derneği 34'üncü Uluslararası Fizik Kongresi'nde "Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü" alan Saraç, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bölge üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldi.



Toplantının açılışında gazetecilere konuşan Saraç, temel bilimlerin ülkenin kalkınmasının temel dinamiği olduğunu, matematik, fizik, kimya, biyoloji bilimlerinde bundan 5-6 sene önce üst üste boş sınıflar ve sıfır kayıt yapılırken son yıllarda mühendisliklerden bile daha iyi bir duruma gelindiğini söyledi.



Türkiye'de ilk defa ulusal ölçekte üstün başarı sınıfları oluşturduklarına vurgu yapan Saraç, "Temel bilimlerde ilk üç sıraya yerleşen öğrenciler için İstanbul Üniversitesinde özel sınıflar oluşturduk. Bunlar için özel bir müfredat oluşturuldu. Buna ilaveten tek bir üniversitenin hocasıyla değil muhtelif üniversitelerin kültürleriyle de tanışmaları için başka üniversitelerin hocaları da bunlara ders verdi" diye konuştu.



Müfredata sosyal bilimler ve güzel sanatlarla ilgili de dersler konulduğunu, güçlü bir dil desteği verildiğini dile getiren Saraç, "Bu, ulusal ölçekte aslında hem ülkemizde hem diğer yüksek öğretim alanlarında görmediğimiz nitelikli bir proje. Uygulamaya bu sene de devam edeceğiz. Bunlar ülkemiz adına güzel gelişmeler." ifadesini kullandı.



"85 BİN CİVARINDA BOŞ KONTENJANDA AZALMA OLDU"



Yaklaşık iki ay önce Avrupa Yüksek Öğretim alanında Bakanlar Zirvesi gerçekleştirildiğini hatırlatan Saraç, şöyle konuştu:



"Bu zirvede ülkemiz yüksek öğretim alanında 5 başlığın üçünden tam not aldı. Bizim amacımız 2 yıl sonraki zirvede diğer başlıklarda tam not almak, 4, hatta 5 başlığa çıkarmak. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz hafta YKS sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda 85 bin civarında boş kontenjanda azalma oldu. Geçen seneye göre gerçekten çok ciddi bir iyileşme oldu. Meslek Yüksek Okullarının doluluk oranları artık lisansı geçer hale geldi. Bunlar ülkemiz için güzel ve sevindirici gelişmeler. Ülkemiz istikrarlı bir şekilde bilim alanında iyileşen ve kalite çıtasını yükselten şekilde bir süreç takip ediyor."



Saraç, önümüzdeki dönem yine yüksek öğretim alanında yeni başlıkları kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.



Toplantıya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nukhet Hotar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ katıldı.

