Mesleki eğitimde yeni diploma hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartlarını genişletti. Artık diploma programına dahil olmadan belge alanlara da şartları yerine getirirlerse diploma verilecek .



Bu kapsamda, Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi alanlar, telafi dersler ile meslek lisesi diploması alabilecek.

Bu merkezlerde halen okuyan ve 11'inci, 12'inci sınıftaki diploma programına dahil ol-mayan öğrencilerin de lise diploması için fark derslerini alması gerekiyor.

Ayrıca dışarıdan ustalık, kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak mezuniyet belgesi alabilecekler.