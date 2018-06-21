İlişkili Haber YÖK'ten ALES açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Danıştayın ALES'in geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurma kararı üzerine, adayların mağdur olmamaları için 30 Eylül'de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçlarının açıklanacağı güne kadar, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edileceğini bildirdi.



Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasının ardından aldıkları kararı açıkladı.



Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan yönetmelik doğrultusunda, lisansüstü eğitim sınavları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların en yakın ALES'e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığına dikkati çeken Saraç, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, 30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir."