Microsoft’taki başarılı Türk gencinden üniversitede adaylarına tavsiyeler

İzmir'deki Yaşar Üniversitesi'nin İşletme bölümünde okurken ikinci yılda Endüstri Mühendisliği bölümünde çift ana dal yapmaya başlayan Merve Yıldız, 2014 yılında dereceyle mezun oldu.



Yıldız, Almanya Münih Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı.



Eğitimine devam ederken bir yandan da iş hayatını tanımak isteyen Merve Yıldız, dünyaca ünlü havacılık firması Airbus’ta yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı.



Kariyer hayatına Airbus’ta başlayarak, teknoloji, inovasyon ve müşteri işleri konusunda kendini geliştiren Yıldız, şimdi de çok uluslu teknoloji devi Microsoft’un Almanya’daki merkezinde Proje Müdürü olarak görev yapıyor.



Merve Yıldız, yurt dışı öğrenci değişim programlarından biri olan Erasmus ile Almanya’da bir dönem değişim öğrencisi oldu. Öğreniğim gördüğü 2 bölümde de 3. yılını tamamladıktan sonra 3 aylık yaz tatilinde Almanya’da bulunan Yadex İnternational GmbH şirketinde staj hakkı kazandı.

Yıldız, “Üniversite eğitimimin son yılında kafamda her şey daha da netleşti. Endüstri Mühendisliğindeki bitirme projemiz ile birlikte sürdürdüğüm yüksek lisans başvuru süreci, aynı zamanda ek olarak gittiğim Almanca kursu, çok yoğun bir süreçti ama iyi ki olmuş. Sonuç olarak bitirme projemiz TÜBİTAK’tan destek kazandı ve aynı zamanda İşletme Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldum ve aldığım dil eğitimi bugün bile bana yardımcı oluyor” diyerek yaşadıklarını anlattı.



HER ALANDA İLERİYE GİTMEYİ HEDEFLEDİM



Yüksek lisansını yaparken bir yandan da çalışan Yıldız, “O zamanlar yeni lisans mezunu bir Merve olarak Münih’e gelirken aklımda hep büyük bir firmada çalışmak vardı.” dedi.



Airbus’da yarı zamanlı işe başlayan Yıldız aldığı işletme eğitimi ve endüstri mühendisliği diplomalarının faydasını gördüğünü aktararak şunları söyledi: Çok uluslu bir yapı vardı, her gün İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca konuşulan bir yer, bu durum dil birikimimi de geliştirdi.



Microsoft’ta Modern Çalışma alanında Proje Müdürü olarak yaptığı çalışmaları anlatan Merve Yıldız, “Ben Proje Müdürü olarak, bizimle çalışan her kurumun daha başarılı olmasını ve daha fazlasını başarmasını mümkün kılmaya çalışıyorum ve bu şekilde Microsoft’un vizyonunu gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Pandemiyle birlikte farklı çalışma yöntemlerine geçtik. Microsoft’ta öğrenmenin sınırı yok.” diyerek ifade etti.



﻿ÜNİVERSİTE ADAYLARI VE YENİ MEZUNLARA ÖNERİLER



Yıldız, üniversite adaylarına ve yeni mezunlara şu önerilerde bulundu:



“Tüm kalbimle biliyorum çok zor bir sınav geçirdiniz, 4 yıl sonra ne olacağım diye değil, 40 yıl boyunca ben ne iş yaparsam bütün kalbimle ona sarılarak yapacağım diye düşünün. İleride yasamak istediğiniz hayata giden tek bir yol yok, ikinci yolu çizmek sizin elinizde. Bu sadece ne kadar istediğinizle alakalı. Disiplinli ve pozitif olmak bu konuda size yardım edebilir. Mümkün olduğunca araştırmacı olun, bahanelerden kaçının. Hiç yılmadan kendinizi geliştirin, geleceğiniz için kurduğunuz hayal için gereken adımları sağlamca atıp yapabileceklerinizin en iyisini yapmaya çalışın. İstemeniz halinde her fırsat size zaten verilecektir.”