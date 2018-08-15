Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bakan yardımcılarının sorumlu bulunduğu birimler açıklandı.



MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bakan yardımcıları İbrahim Er, Mahmut Özer, Mustafa Safran ve Reha Denemeç'e bağlı olacak birimler belirlendi.



Buna göre, MEB Bakan Yardımcılarından İbrahim Er, Din Öğretimi, Hukuk Hizmetleri, Özel Öğretim Kurumları, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ile Destek Hizmetleri genel müdürlüklerinden, Mahmut Özer, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Mesleki ve Teknik Eğitim ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri genel müdürlükleri ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından sorumlu oldu.



Ortaöğretim, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme, Temel Eğitim ile Yükseköğretim ve Yurt dışı Eğitim genel müdürlükleri Mustafa Safran'ın, Hayat Boyu Öğrenme ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri genel müdürlükleri, İnşaat ve Emlak Dairesi ile Strateji Geliştirme başkanlıkları Reha Denemeç'in sorumluluğuna verildi.

