Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci’den 4+4+4 açıklaması: Son 4 yılı yeniden ele almamız gerek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikalarını belirleyen pek çok etken olduğunu kaydeden Yelkenci, “Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla seçen bir yaklaşımın, kötürüm bir yaklaşım olacağı şüphesizdir.” dedi.



Kademeli eğitim sisteminde öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bu sistem geliştirmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Yelkenci, “Eğer bunu bugünden yapmazsak, daha sonrasında iki ayağımızın bir pabuca gireceğini söylemek çok zor bir şey olmasa gerek.” ifadesini kullandı.



Yelkenci, eğitimdeki 4+4+4 sistemine de değindi.



Bakan Yardımcısı, “Kademeler arası geçişte, bir başka husus da mesleki teknik eğitimde niteliği artırmak. Doğrudan ilişkili olan bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son 4 yılı. Bu son 4 yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır.” şeklinde konuştu.