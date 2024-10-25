Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmenler için ara tatil kararı
Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi belli oldu. 11-15 Kasım 2024 ara tatil semineri çevrim içi olarak gerçekleşecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ara tatil seminer takvimini duyurdu. Bakan Tekin sosyal medya hesabından öğretmenlerin seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı.
Bakan Tekin’in paylaşımı şu şekilde:
"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.
Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık.”
📌 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri Çevrim İçi Olarak Gerçekleşecek— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 25, 2024
Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları… pic.twitter.com/0sgLOIipOJ
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