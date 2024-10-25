Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmenler için ara tatil kararı

Öğretmenlerin ara tatil seminer takvimi belli oldu. 11-15 Kasım 2024 ara tatil semineri çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğretmenler için ara tatil kararı

Milli Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin seminer takvimini duyurdu. Bakan Tekin sosyal medya hesabından öğretmenlerin seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı.

Bakan Tekin’in paylaşımı şu şekilde:

"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.

Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık.”

Öne Çıkan Video

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı: 59 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...