Milli Eğitim Bakanı Özer: Kapatılan sınıf oranı yüzde 1'in altında

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır” dedi.



Bir süredir restorasyon çalışmaları ve yeni bina, derslik yapımı devam eden Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeni binasının açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

"4 BİN 25 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Açılışta konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bugün itibariyle bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde birin çok çok altındadır. Pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147’si eğitime devam edecektir” dedi.

Özer, “Cumartesi günü 4 bin 25 sınıfımızdan bin 132’si, Pazar günü de bin 15’inin karantina süresi dolmaktadır. Dolayısıyla Pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147’si eğitime devam edecektir. Yani sistemin merkezi, okulların açık kalması esası üzerine yürümektedir. Ve bu kararlılığımızı sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

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