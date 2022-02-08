Milli Eğitim Bakanı Özer, okullardaki Omicron etkisini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya Valiliği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

''OMİCRON VARYANTININ OKULLARIMIZA YANSIMASI SON DERECE DÜŞÜK''

Bakan Özer, corona virüsün Omicron varyantının okullara yansımasının son derece düşük olduğunu belirtti.



Özer, 850 bin derslikten 50 tanesinin vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini açıkladı.

''KAPALI OLAN SINIFLARIN ORANI YÜZDE 1'İN ÇOK ALTINDA''

Milli Eğitim Bakanı, kapalı olan sınıfların oranının yüzde 1'in çok altında olduğunu söyledi.