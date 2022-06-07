Milli Eğitim Bakanı Özer yanıtladı: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özer, LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir sorunun olmadığını belirtti. Lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarıyla ilgili Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de konuşan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

''LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok. Sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın.

ÖĞRETMENLERE EK GÖSTERGE



60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak.

ÖĞRETMEN ATMASI NE ZAMAN YAPILACAK?



Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz.



Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.

2023-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirdik.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı yok. Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz''