Milli Eğitim Bakanı Özer: Arapça destekleme ve yetiştirme kursları açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ilk kez İngilizce ve Arapça'dan Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılacağını söyledi.



Bakan Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Destekleme ve yetiştirme kurslarının önümüzdeki eğitim öğretim döneminde yeniden şekillendirileceğini belirten Özer, Türkçe Matematik ve Fen Bilimlerine ek olarak İngilizce ve Arapça eğitimin de verileceğini açıkladı.

Bakan Özer, "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz" dedi.

