Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'okul kayıt parası' (zorunlu bağış) açıklaması: Alarm durumuna geçtik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada 1 Mayıs 1992'de şehit olan İlhami Özenç'in adının verildiği ortaokulun açılışına katıldı.

Okulların 17 Haziran'da kapanmasıyla başlayan yaz okullarından 1 milyon öğrencinin faydalandığını bildiren Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış hazırlıklarına yönelik haziran ayında tüm okul yöneticileriyle ilk toplantının yapıldığını söyledi.



Özer, okul yöneticilerinin tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, öğretmen, öğrenci ile velilerin yeni eğitim yılında yepyeni binalara ve sorunları çözülmüş çok güzel eğitim ortamlarına kavuşacaklarını vurguladı.



'OKUL KAYIT PARASI'NA İNCELEME



Yıllardan beri ülkede kronik problem haline gelen "okula kayıtlarda bağış" sendromunu da ortadan kaldırmak istediklerinin altını çizen Özer, "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.



Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz." ifadesini kullandı.



BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVLARI



Bakanlık bütçesini verimli kullanarak tüm il ve ilçelerin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Özer, Ankara'ya bu yıl 4,3 milyar lira bütçe verildiğini, yatırımlar sona erdiğinde yatırımın 6-7 milyar liraya ulaşacağını sözlerine ekledi.



Özer, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik için başvuran yaklaşık 614 bin öğretmenden yaklaşık 90'a yakınının yüksek lisans ve doktora diploması olduğu için sınavdan muaf olduğunu aktararak, "Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar inşallah bu süreç çok suhuletli bir şekilde bitecek ve 2023'te çok büyük sayıda uzman öğretmen ve başöğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.