Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılacağı hafta ne olacağı bilinmez (Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleri kapsamında açılması planlara okullara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Okulların açılacağı hafta ne olacağını bugünden bilemeyiz. Velilerim şundan emin olsun, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce. Biz 31 Ağustos'ta açılacak mı derken, bunun olmasını temenni ediyoruz.

''MEVZUAT GEREĞİ 31 AĞUSTOS DEDİK''

Mevzuat gereği takvimi bugünden açıklamak zorundaydık. 31 Ağustos'ta okullar açılsın derlerse de biz buna hazırız. Karma modele de hazırız. Biz uzaktan eğitime hazırız buna şüpheniz olmasın.

OKULLARDAKİ YENİ DÜZEN

Çocuklarımızın sağlını korumak için almamız gereken önlemler ne diye sorarak ilerliyoruz. Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyarak çocukları okullara almak. Biz öğrencileri bir metrekareye sığdırmaya çalışmıyoruz. Seyreltme eğitim derler ise biz de ona göre biz çalışma yaparız.

Biz eylülde hangi tablo ile karşılaşırsak o tabloya göre hareket ederiz. İster maske deyin, temizlik malzeme, fiziksel koşullar deyin. Biz hepsine hazırız. LGS'de nasıl sınav verdiysek bunu da başarabiliriz.

ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM NASIL OLACAK?

Özel okullarımız için, isteyen okulumuz 15 Ağustos'tan sonra yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlarlar. Şayet koşullar uygun olursa.

ÖĞRETMEN İHTİYACI OLACAK MI?

Bizim derslerimiz seyreltilecekse öğretmenlerimizin de vereceği dersler seyreltilmiş oluyor. Çünkü senaryolardan bir tanesi; bir kısmı uzaktan bir kısmı da yüz yüze eğitim. Hibrit model bunlardan biri. Eğer öğretmenlerimizin ders saatleri de seyrelmiş olacak. Biz bu sene 40 bin öğretmen alıyoruz.

FORMASYON KALKTI

Aslında bunu geçen sene duyurmuştuk ama hukuki süreçler yeni tamama erdi. Biz bir formasyon gerekiyorsa, kim öğretmenliği kazanırsa biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz.

Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bunu ücretsiz vereceğiz. 2020'nin sonunda, 2021'in başında hayata geçmek üzere, şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyerek bu çalışmayı hayata geçirdik.

Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere yönelik tahahhüt imzalama konusu şu an kesinleşmedi. Üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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