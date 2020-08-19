Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs sürecinde okulların açılması ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız. 2 bin denetmen eğitildi. Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız.



Hazır olan okullara 'Okulum temiz belgesi' veriliyor. Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olabilir.



Tüm koşulların simülasyonunu yaptık. Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Bu bir süreç ve sürdürülebilirlik çok önemli. Velilerimize nasıl destek olabileceğimizi de planlıyoruz.

Her çocuğumuza ulaşmak bizim sorumluluğumuz. Video konferans ile ders veren 3 ülkeden biriyiz.

TENEFFÜSLERDE TEMAZSIZ OYUN



Bizim coğrafyamızda oynanan oyunların listesini çıkardık. Bunların içinden seçerek temazsız oyunlar diye bir kitapçık hazırladık. Bu oyun başlarında da bir okulda denedik. Tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız."

UZAKTAN EĞİTİM



Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz."



OKULLARIN AÇILMASINA HAZIRLANAN SERVİSÇİLER YÜZDE 20 ZAM İSTİYOR