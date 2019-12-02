Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz. İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kuruyoruz. İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz" açıklamasında bulundu. 

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