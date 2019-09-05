Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, bağış talebine ilişkin, "Velilerimiz 'vermek istemiyorum' dediğinde 'kaydınızı yapmıyoruz' durumu söz konusu değil, yasal olarak bu mümkün değil" dedi.



Milli Eğtim Bakanı Selçuk, "Her bir okulun fiziksel, sosyal imkanlar, ücretli, kadrolu öğretmen oranı ve benzeri konularda imkanlarına bakıp o imkanlara göre öğrenci başına o okula katkı sağlama matrisi oluşturduk" ifadelerini kullandı.



"ÇÖZÜMÜ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ"



Selçuk, "Tek bir velimiz okula kayıt olamıyorsa çözümü için ne gerekiyorsa yaparız. İlçe ve il milli eğitim müdürlükleri bu konuda masalar oluşturdu. Kayıt parasıyla ilgili soruşturmalar tamamlandı, gereken cezalandırmalar görevden almalar vesaire ile ilgili işlemler sürüyor" diye konuştu.



Ara tatiller konusuna değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu, kalıcı bir sistemdir. Yazın okullar tatil olduğunda veliler çalışırken çocuk nasıl boşta kalıyorsa dönem içinde de aynı. Veli için 180 iş günü değişmedikçe büyük bir değişim yok. Diyoruz ki çocuklarımız bu tatilde şunları şunları yapabilir. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi için bu tatili fırsat bilmek istiyoruz."



"180 GÜNLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPMA PLANIMIZ YOK"



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açık olduğu süreye ilişkin, şu anda 180 günle ilgili değişiklik yapma planlarının olmadığını belirtti.



Bakan Selçuk lise ve ilköğretim tasarımı konusunda, şöyle konuştu:



"Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Sınav değiştiğinde eğitim sistemi düzelir ya da düzelmez gibi bir sebep-sonuç ilişkisini kabullenmiyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç yok."



"ÖĞRENME FARKLILIKLARINI AZALTMA HEDEFİMİZ VAR"



Selçuk, "Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var" dedi.



"SINIFTA KALMAYA İLİŞKİN TÜM DÜZENLEMELER HAZIR"



Bakan Selçuk, ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğindeki sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemelerin hazırlandığını, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacaklarını ifade etti.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle konuştu:



"4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel altyapıyı kurmamız, öğretmen ihtiyaçlarımızı sağlamamız, dersliklerin, laboratuvarların düzenlemesini yapmamız gerekecek."