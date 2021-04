Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan liselilerin sınavlarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TV100'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Selçuk, 2,5 yıllık görevinde iki öğretim yılının salgın nedeniyle dışarıda kaldığını, bu süreçte yapılması gerekenleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şu andaki yaptıklarının gelecekteki vizyon için önemli bir altyapı oluşturduğunu söyledi.



Bayülgen'in Z kuşağının en çok tanıdığı bakan olduğunu belirterek, "Her yaştan çocuk Milli Eğitim Bakanı'nı merak ediyor. Onların kahramanı mısınız?" sorusu üzerine Selçuk, Z kuşağının yaşlarının gereği olan birtakım davranışlar gösterdiğini, kendilerinin de onlardan bunu beklediğini anlattı.



Selçuk, "Biz onlarla beraber bir takımız. Onların kahramanı olmak ya da bakanı olmak vesaire. Bunlar benim için ikinci planda. Ben onların öğretmeniyim. Öğretmen olarak kimi zaman çok hoşlarına girecek şeyleri söylerim, yaparım ama kimi zaman da bazen hoşlarına gitmeyecek şeyleri de sorumluluğum gereği söylerim. Bizim ana sorumuz çocuklarımızın nasıl bir gelecek beklediği. Bugünkü problemler geçer. Bir çıkış var. Bunun yolu bulunacaktır. Hiç kimse umudunu kesmesin." ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam etmesi ve yapılacak sınavlara ilişkin soru üzerine, Bilim Kurulu'nun verilerine, istatistiklere göre hareket ettiklerini kaydetti.



Okulun, sosyal ilişkiler kurma, arkadaşlarla vakit geçirme ve eğlence kimliğinin salgın öncesine kadar pek anlaşılmadığını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:



"Bilim insanlarıyla görüştüğümüzde 'İstatistikler okulların kapalı olmasını gerektiriyor.' dediğinde biz kapatıyoruz. 'Artık şu noktada iyi, açılabilir.' dediğinde de açıyoruz. Eğer ben hiç açmazsam, tırnak içinde söylüyorum, salıverirsem, çocukların davranış kalıpları, davranış örüntüleri ve çalışma alışkanlıkları, bunların hepsinde dejenerasyon oluşacak. Çocuğun bir dönemde 3 sınavı, projesi, ödevi var. Bunların hepsini boş verin, liselilere sadece bir sınav olsun diyoruz."



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise müfredatının öğretimdeki önemine değinerek, bunun 5-6 sene sürecek bir döngü olduğunu söyledi.



Türkiye'nin eğitim sisteminin ciddi zarar görmesiyle ilgili bir durumun söz konusu olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:



"Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde, canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor. Çocuğun eğer ortam zorlamasa veya şartlar yönlendirmese çalışıp çalışmadığını nasıl tahayyül edersiniz. Genellikle mecburi ortam olursa, ödev beklentisi, sınav beklentisi olursa hazırlanma olasılığı yükselir. Eğer hiçbir şey olmazsa, hiçbir şey olmaz."



"GERİLEME VE KAYIP SÖZ KONUSU OLACAĞI İÇİN KÖY OKULLARINI AÇIK TUTTUK"



Selçuk, köy okullarının uzun süre açık tutulduğunu, ilkokulları beş gün açtıklarını dile getirerek, sınav gruplarında psikolojik stres gördükleri için 8 ve 12. sınıfları, akademik stres oluşan, gerileme ve kaybın söz konusu olduğu için de köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştıklarını anlattı.



Okulların sürekli kontrol edildiği için salgın açısından daha güvenli olduğunu belirten Selçuk, salgın döneminde çocuklara yönelik yapılan çalışmaları anlattı.



Selçuk, çocukların ruhsal yapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını, psikososyal danışma hattının kurulduğunu, psikolojik danışmanların anne veya çocuklar aradığında 24 saat hizmet verdiğini aktardı.

Selçuk, lise sınavlarının 3 Mayıs'a ertelendiğini anımsatarak, "Halihazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak. Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara ve veriye bakarak böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şeyi tabii ki yaparız. 'Önce sağlık' deyip de bunun gereğini yapmamak olabilir mi? Tabii ki yapacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

"425 BİN ÖĞRETMENİMİZİN AŞI SÜRECİ BAŞLADI"



Konuşmasının devamında öğretmenlerin aşılanma durumu hakkında bilgiler veren Selçuk, şunları kaydetti:



"Bundan 2 hafta önce '100 bine yakın öğretmenimiz aşılandı ve bu süreç devam ediyor.' demiştim. Bugün, 425 bin öğretmenimizin aşı süreci başladı. İstedikleri zaman randevu alıp gidip aşı olabilirler. İlk önce ilkokullardan ve köy okullarından başlanmıştı. Biz 1 milyon 259 bin arkadaşımızın kimlik bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Burada önemli olan aşı tedarik süreci. Aşıyı Sağlık Bakanlığı planladığı için ve gerçekten çok hassasiyetle planlıyorlar. Günlük olarak da arkadaşlarımız temas halinde. Bugün bir küçük grup yazışmalarda eksik bırakılmış hemen karşılıklı olarak 1 saatin içinde düzeltildi. 8-12'lerle ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı planlaması dahilinde bunu en kısa zamanda yapacak. Bu tamamen aşı tedarik süreciyle bağlantılı."



Selçuk, "ek atama bekleyenler" konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sürekli illeri ve ilçeleri dolaşıyorum her birinde atama bekleyen meslektaşlarımızla karşılaşıyoruz. Geliyorlar sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bu sorular elbette konuşulacak. Bunlar, onların hayatının sorusu, geleceğinin sorusu. O yüzden de onların bu soruyu sormalarından daha doğal bir şey olamaz. Burada önemli olan şey şu; biz çok uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde hep 40 binlerin üzerinde bir atamayı gördük. Geçen sene de gördük, ondan önceki senelerde de gördük. Hatta bazen daha fazla sayılar söz konusuydu. Bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında her kademe bizim arzlarımız, başvurularımız, tartışmalarımız, görüşmelerimiz var ve devam ediyor. Tabii ki olmasını istiyoruz. Bir taraftan da bu Milli Bakanlığının görev alanıyla Maliye Bakanlığının görev alanının ve diğer kuruluşların görev alanı açısından bakıldığında arkadaşlarımız da Milli Eğitim için en iyi olan ne ise onu istiyorlar. Fakat bütçe imkanları çerçevesinde ne yapabileceklerini paylaşıyorlar. Bu noktada biz neyi daha fazla ilerletebiliriz, bu sayıyı nasıl artırabiliriz gayreti içindeyiz."



Selçuk, anaokulu öğretmenlerinin aşılanmasına da değinerek, söz konusu grubun öncelikli olduğunu kaydetti. 425 bin öğretmenin randevusunun hazır olduğunu yineleyen Selçuk, bu kademedeki çocuklarla ilgili tıp alanındaki uzmanlarla görüşmelerin yapıldığını söyledi.



PANDEMİ VE DİJİTAL EĞİTİM



Selçuk, pandeminin eğitimde bir kazancının olup olmayacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:



"Eğitim aslında dünyadaki en muhafazakar kurumlardan birisidir. Çok dirençlidir. Çünkü statükoyla yakından teması vardır. Eğitimin bu kitlesel yapısı sanayi toplumunun ikinci döneminin ortaya çıkardığı bu kitlesel eğitim, bir fabrika eğitimi gibi aslında. Orada kişi ya da birey yok, orada büyük bir kitle var. Bunu hep fabrika yemeğiyle anne yemeğine benzetirim. Anne yemeği daha farklıdır, kişiye özel eğitim. Salgın dönemiyle beraber birtakım fırsat pencerelerimiz çıktı. Her zaman hayatımın genel bakış açısına olduğu gibi, ben olaylara şu mu bu mu diye bakmıyorum. Hem o hem de o diye bakıyorum. Doğanın mantalitesi ve diyalektiği anlamında öyle bakıyorum."



İnsanın ünsiyetle yetiştiğini dile getiren Selçuk, eğitimin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Selçuk, bunun kısmen dijital eğitim de olabileceğini de aktararak, "Şimdi izleyenler ilgileniyor ve izliyorlar bizi. Aslında dijital olarak bağlıyız. Oradaki duyguları nedir? Bizim onlar üzerinde uyandırdığımız etkileşim nedir? Aslında burada da var. Etkileşimin başka bir örüntüsü bu. Fakat, yüz yüze eğitimin yeri çok başkadır. Biz elbette yüz yüze eğitimi öncelikli olarak istiyoruz. Biz bir çocuğun sabahtan akşama kadar aynı yerde oturup da 8 saat teorik ders almasının doğru olmadığını düşünüyoruz bir taraftan. Bir çocuk Türkiye'den ya da Amerika'dan veya başka yerden bir ders alsın ben onu karnesine not diye yazayım. Niye olmasın bu? Bunu yapabiliriz. Neden öğretmenlerimizin eğitiminde illa yaz aylarını bekleyeceğiz?" ifadelerini kullandı.



Selçuk, talep temelli hizmet içi eğitime geçtiklerini belirterek, öğretmenlerin 5-6 ay gibi sürede çok fazla dijital beceri kazandığını söyledi.