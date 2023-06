Milli Eğitim Bakanı Tekin, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı.

Bakanlığın zaman zaman belli kesimlerin çeşitli saldırı ve iftiralarına maruz kaldığını ifade eden Tekin, bu saldırılara ve karalama kampanyalarına karşı mücadele ettiklerini vurguladı.



Bütün bunlara rağmen MEB'in uygulamalarının başarıya ulaştığını belirten Tekin, "Tüm bunlara rağmen başarılı olduysak bunun yegane sebebi aramızda kurduğumuz güçlü kardeşlik ve istişare kültürü oldu. Attığımız her adımı, yaptığımız her işi il müdürlerimizle, bakanlıktaki arkadaşlarımızla konuşarak yaptık. Bize bu mücadelede güç veren en önemli husus, buydu. Geçmişte böyle bir çalışma ortamı, böyle bir iklim oluşturmuştuk." ifadesini kullandı.



Türkiye Yüzyılı inşası sürecine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendilerinin gönülden sahip çıktıklarını belirten Tekin, bu sürecin bir yerinde yer alacaklarsa bunun yolunun, yeniden ekip ruhuyla hareket edebilecekleri bir ortamın oluşturulmasından geçtiğini aktardı.



Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Tekin, toplantıda hazır bulunanlara, "Sizlere gönülden bir çağrıda bulunuyorum. Bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Türkiye'nin maarif sistemine katkı verebilecek, gelecek kuşakların inşa edilmesini temin edecek adımları hep beraber atalım. Birlikte yol yürüdüğümüz takdirde bu süreçte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.



Yoğun çalışma temposu yürüteceklerini bildiren Tekin, "7 gün 24 saat birbirimize ulaşabildiğimiz, birbirimizin iyi gününde, kötü gününde birlikte olabildiğimiz, dertleriyle hemhal olduğumuz, sorunlarının çözümüne katkı verdiğimiz bir ortam oluşturacağız." ifadesini kullandı.



"ANCAK BUNU YAPABİLİRSEK BAŞARILI OLABİLİRİZ"



Bakanlığın, bütün mensuplarıyla tek yürek olarak aynı ideal doğrultusunda maarif davası için mücadelesine devam edeceğini ifade eden Tekin, sözlerine şöyle devam etti:



"Buradan ayrılıp ilinize vardığınızda öğretmenlerimiz başta olmak üzere il müdür yardımcılarımız, ilçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve idari personelimizle hep beraber bir aile ortamı oluşturmaya çaba sarf etmenizi arzu ediyorum. Ancak bunu yaparsak başarılı olabiliriz. Bizim kısa vadede gündemimizdeki en önemli adım bu."



Bakan Yusuf Tekin, birlikte yol yürüyecekleri arkadaşlarının her daim arkasında olacağını belirterek, "Yeter ki vicdanımıza, maddi ve manevi sorumluluklarımıza ve bu ülkeyle ilgili hayallerimize uygun hareket edelim. İnşallah, bu şekilde yola çıkacağız. Yeniden bir arada olmaktan, bu mücadeleyi yeniden hep birlikte sırtlanmaya çalışmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.