Milli Eğitim Bakanı Tekin: Aldığımız kararların herkesi memnun etmesine önem vereceğiz

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Gölbaşı'ndaki Hacılar İlkokulu ile Hacılar Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü.



Öğretmenler odasında gerçekleşen görüşmede konuşan Tekin, öğretmenleri sadece yılda bir defa kutlanan Öğretmenler Günü'nde hatırlamayacaklarını belirterek, bundan böyle sık sık bir araya geleceklerini, her daim bir arada olacaklarını kaydetti.



Öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlarla hep birlikte büyük bir eğitim ailesi olduklarını vurgulayan Tekin, alacakları kararlara öğretmen ve diğer paydaşları dahil edeceklerini bildirdi.



Merkezden herhangi bir kararı dayatmayacaklarını kaydeden Tekin, "Alacağımız kararların herkesi memnun edecek, her kesimi mutlu etmesi gereken kararlar olmasına özel önem vereceğiz. Bir karar alırken özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız. Bunda herkesin müsterih olmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.



Milli Eğitim Bakanı Tekin, bundan böyle okul ziyaretlerini daha sık yapacaklarını belirterek, "Yeni dönemde okul ziyaretlerimizi Ankara Gölbaşı Hacılar İlkokulu ve Ortaokulu ile başlattık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek bunun merkezi kesinlikle okullar ve öğretmenler olacak. Arkadaşlar sizi gerçekten çok seviyorum, inşallah beraber tarihe not düşülecek işler yapacağız." ifadelerini kullandı.



Daha sonra sınıf ziyaretlerinde bulunan Yusuf Tekin, öğrencilerle sohbet etti ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.