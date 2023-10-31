Milli Eğitim Bakanı Tekin’den meslek liselerine yeni düzenleme mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara’da düzenlenen “Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı”na katıldı.



Toplantıda konuşan Bakan Tekin, meslek liseleri ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerine ilişkin önemli mesajlar verdi.



Türkiye genelinde 2 milyon 660 bin 291 öğrencinin meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gördüğünü anlatan Bakan Tekin, “Bu rakam çok büyük bir rakam. Biz elimizdeki bu rakamı işlevsel değerlendirebilirsek ne sektörün bu anlamda eleman ihtiyacı olur, ne de çocuklarımızın gelecekle ilgili olarak bir kaygıları olur.” dedi.



Öğrencilerin meslek liselerini tercih etmesi için çeşitli adımlar atmak istediklerini anlatan Bakan Yusuf Tekin, “Bu anlamda meslek liselerimizi cazip hale getirme adına ara eleman kavramını kullanmamayı tercih ederiz. Onun yerine başka ifadeler kullanmak gerekir. Bunu yaparsak kısmi bir cazibe en azından kazandırmış oluruz.” şeklinde konuştu.



Gerekli adımların atılmaması halinde, öğrencilerin meslek lisesini bitirdikten sonra kendilerine cazip gelen yükseköğretim programına kayıt yaptıracağını söyleyen Bakan Tekin, “Hep beraber meslek liselerimizi daha cazip hale getirelim hem de öğrenci arkadaşlarımızı mezun olduktan sonra cazip ortamlarda istihdamları için tedbirlerimizi alalım.” ifadelerini kullandı.



ÖZEL OKULLARA SGK DÜZENLEMESİ



Bakan Tekin, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin SGK primlerine ilişkin düzenlemenin Bakanlar Kurulu gündemine geldiğini de söyledi.



“Ne ben ne de çalışma arkadaşlarım, özel öğretim kurumlarını, Milli Eğitim Bakanlığının rakibi ya köşeye sıkıştırması gereken kurumlar olarak asla görmüyoruz.” diyen Bakan Tekin, “Özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerinin kamudaki gibi kamu tarafından en azından aynı oranlara düşürülmesi başta olmak üzere birçok problemi de Bakanlar Kurulu nezdinde gündeme getirdim. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz, inşallah çözeceğiz.” şeklinde konuştu.