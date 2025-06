Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğrencilere tatil mesajı

Bakan Tekin mesajında, eğitim öğretim yılı içerisinde eğitimin her kademesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde attıkları adımlarla gelinen noktanın, eğitim ailesi olarak taşıdıkları sorumluluğun bir göstergesi olduğunu belirtti.



Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılı ile bugün karşılaştırıldığında, öğrenci sayısının yüzde 30,8 oranında arttığını ifade ederek, aynı süreçte öğretmen sayısının yüzde 123,3, derslik sayısının yüzde 103,4, eğitim kurumu sayısının ise yüzde 65,9 oranında arttığını kaydetti.



Sayısal büyümelerin yanı sıra nitelikli dönüşüm için de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eğitim sistemine kazandırdıklarını aktaran Tekin, bu modelle hem eğitimde köklü bir anlayış değişikliğine gittiklerini hem de öğretmenleri bu süreçte temel taşı görerek yol aldıklarını aktardı.



ÖĞRENCİLERE TATİL TAVSİYELERİ



Eğitim öğretim döneminde gösterdikleri çaba için öğrencileri kutlayan Tekin, "Şimdi, tüm yılın yorgunluğunu atacağınız, kendinizi yenileyeceğiniz ve belki de kim olduğunuzu yeniden keşfedeceğiniz bir yaz tatili sizi bekliyor. Unutmayın, tatil dinlenmekten ibaret değildir. Tatil, aynı zamanda düşünmenin, derinleşmenin, ilgi alanlarını keşfetmenin ve kendi iç sesinizi duymanın da fırsatıdır." ifadelerine yer verdi.



Öğrencilerin yaz tatilinde kendilerine vakit ayırmaları gerektiğine değinen tekin, "Kitaplarla dost olun, çok kitap okuyun. Günlük tutun, yaşadıklarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi yazıya dökün. Bu, hem kendinizi tanımanızı hem de deneyimlerinizi kayıt altına almanızı sağlar. Merak ettiğiniz konuların peşine düşün. El verdiğince yeni yerler görün, yeni şeyler öğrenin, yeni beceriler edinin, farklı ortamlarda bulunun, büyüklerinizi ziyaret edin, yeni insanlarla tanışın, onları dinleyin, gözlemleyin çünkü kendinizi geliştirmek için en iyi yol, hayatı bütün yönleriyle tanımaktan geçer." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Tekin, dijital mecralarda geçirilecek zaman dilimlerinde mümkün olduğunca nitelikli içerikler ve öğretici, geliştirici kaynaklara yönelmek gerektiğini, dijital dünyanın öğrencilere, yürüyecekleri yeni yollar açan bir araca dönüştüğünde faydalı olacağının kaydetti.



Öğrencilerin hayal kurmaktan, kendileri olmaktan ve düşünmekten geri durmaması gerektiğini bildiren Tekin, "Her biriniz, bizim için çok kıymetlisiniz, bu ülkenin umudusunuz, Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacak birer meşalesiniz. Güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle sağlık ve ilham sizinle olsun." açıklamasını yaptı.



"ÜLKEMİZİN YARINLARINA KATKINIZ TARİFSİZDİR"



Öğretmenleri "eğitim ordumuzun onurlu neferleri" olarak niteleyen Tekin, şöyle devam etti:



"Ülkemizin yarınlarına katkınız tarifsizdir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler, Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.' sözleri, maarifimizin siz neferlerini, milletimizin istiklal ve istikbal yürüyüşünün kılavuzları kılmaktadır. Bu muazzam ülkü, dün olduğu gibi bugün de yarın da ve tüm zamanlarda sizlerin omuzlarında yükselecektir."



Tekin, tatilin öğretmenler için de sağlık ve esenlik içesinde geçmesini temenni etti.



VELİLERE TEŞEKKÜR



Çocukların yetişmesinde en büyük paydaşlarının veliler olduğuna dikkati çeken Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Eğitim, okulda olduğu kadar evde, sokakta, mahallede, yolculukta. Yani hayatın her anında devam ediyor. Çocuklarımızı içtenlikle dinlemek sadece yakınlığı değil, güveni ve aidiyeti de pekiştirir. Birlikte yapılan bir iş, bir sofranın etrafında kurulan bağ, küçük ama içi dolu bir sohbet onların dünyasında en kalıcı izler bırakan kıymetli paylaşımlardır. Sizlerin rehberliği ve desteği sayesinde öğrencilerimiz yalnızca akademik başarıya değil, karaktere, ahlaka ve sağlam bir duruşa da sahip oluyor. Değerler çocuklara sadece sözle değil, davranışla aktarılır. Unutmayalım ki siz okumadan onlar okumayacak, siz çalışmadan onlar çalışmayacak, siz sevinmeden onlar neşelenmeyecek. Çocuklarımızla kurduğunuz bu gönül bağı, onların hem bugünkü mutluluğunu hem de yarınki kişiliğini inşa edecektir. Bu yolda sizleri desteklemek için Bakanlığımız, 'Velivizyon' ve 'Aile Okulu' projeleri, rehberlik hizmetleri ve dijital ebeveynlik içerikleriyle yanınızdadır. Gösterdiğiniz işbirliği için her birinize gönülden teşekkür ediyorum."