Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu: 3 alanda da sıralama yükselttik

"OKUMA BECERİLERİNDE BİR DİZİ ÖNLEM"



Yusuf Tekin, okuma becerileri alanında performansın artırılması için göreve geldikleri günden itibaren bir dizi önlemleri hayata geçirdiklerini bildirdi.



Özellikle okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerileri konusunda formüller geliştirdiklerini, ana dil becerilerinin gelişmesi için izleme ve değerlendirme birimlerinin verilerinden hareketle çalışmalar başlattıklarını dile getiren Tekin, çoktan seçmeli sınavlar yerine açık uçlu sınavları getirdiklerini anlattı.



Bakan Tekin, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında derslere cep telefonlarının alınmamasından açık liselere geçişleri zorlaştıran uygulamaya kadar bir dizi önlemi de hayata geçirdiklerini hatırlattı.



Ayrıca OECD ülkelerinde, okul binalarında cep telefonu kullanımı yasaklandığında öğrencilerin dikkatlerinin daha az dağıldığının bildirildiğini aktaran Tekin, "Bu sonuç, okulda cep telefonu kullanımı ile ilgili alınan kararların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor." vurgusunu yaptı.



"YETERLİ OLMADIĞINI KABUL EDİYORUZ"



PISA 2022 raporunun, genel hatlarıyla iyiye doğru gidişi açıkça gösterdiğine işaret eden Tekin, "Biz bunun yeterli ve Türkiye için iyi bir konum olmadığını zaten kabul ediyoruz. O yüzden de gece gündüz Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz." dedi.



Bakan Tekin, "Sonuç olarak PISA 2022 raporu, Türkiye'nin 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri olduğunu gösteriyor. Buna göre Türkiye, matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltirken üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı." ifadelerini kullandı.



"OECD ÜLKELERİNE KIYASLA DAHA İYİ"



Milli Eğitim Bakanı Tekin, PISA raporunda Türkiye ile ilgili çok önemli bir tespitin daha yapıldığına dikkati çekerek, "O da şu; fiziksel altyapı, dijital kaynaklar ve eğitim materyallerinin hem nicelik hem de nitelik olarak Türkiye'nin OECD ülkelerine kıyasla daha iyi olduğunun rapora yansıması." dedi.



"AKRAN ZORBALIĞIYLA İLGİLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"



Tekin, raporda okullar arası başarı farkının önceki döngülere göre azaldığının ifade edildiğini, okula aidiyet, okul güvenliği ve zorbalık gibi konularda bildirilen olumsuz durumların 2018 yılına göre arttığı bilgisinin yer aldığını aktardı.

Akran zorbalığı müfredata girdi Haberi Görüntüle Bakanlık olarak bu yıl akran zorbalığı ile ilgili de bir dizi önlem aldıklarını hatırlatan Tekin, "Bu kapsamda 'okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları' adlı altında akran zorbalığını müfredatımıza aldık. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirleri alacağız." diye konuştu.



Bakan Tekin, "Gelinen noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum; eğitimde son 21 yılda elde ettiğimiz başarıları asla yeterli bulmuyoruz. Çünkü eğitim, bir noktaya varılabilecek bir alan değil. Sürekli ilerlemek, kendimizi geliştirmek ve her noktada daha iyisini kurgulamak zorundayız. Bizler de daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu tablonun oluşmasında başta öğretmen ve eğitim yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.