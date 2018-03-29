Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Merkezi sınavda kesinlikle ezberci olmayacak

İlişkili Haber Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında katıldığı programda, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



TEOG'un yerine liselere geçişte yeni sisteme ilişkin yönergenin yayımlandığının hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Yılmaz, liselere yerleştirmelerle ilgili kılavuzun muhtemelen nisan ayının son haftasında ilan edileceğini bildirdi.



Hangi okulların sınavla öğrenci alacağına ilişkin çalışmalara değinen Yılmaz, "3-4 il hariç geri kalan bütün illeri tamamladık" bilgisini verdi.



Merkezi sınavda sayısal ve sözel soruların yöneltileceğini vurgulayan Yılmaz, "Bu sorularda kesinlikle ezber istemiyoruz. Öğrenciler, öğretim programlarında verilen kazanımları benimsedi mi içselleştirdi mi bununla ilgili analiz yapabiliyor mu, eleştirel düşünme kabiliyeti var mı okuduğunu anlayabiliyor mu ve bunlardan sonuç çıkarıyor mu gibi sorular soracağız. Kesinlikle ezberci olmayacak, öğrencilerin kazanımları ne kadar benimsediğini anladığını ölçmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



"HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİ, İSTEMEDİĞİ BİR BÖLÜME YÖNLENDİRME YOK"



Yerel yerleştirmede de ortaöğretim kayıt alanı içindeki sınavsız öğrenci alan okulları belirlediklerini bildiren Yılmaz, her ortaokulun kontenjanına göre öğrenci alacağına dikkati çekti.



Bakan Yılmaz, öğrencilerin istemediği bir okula yerleştirilmeyeceğini vurgulayarak, "Yeteri kadar kapasite hatta üzerinde de kapasite var. Özel okullarımız da var. Hiçbir öğrencimizi, velimizi, istemediği bir bölüme yönlendirme yok. Meslek lisesini, açık liseyi, imam hatip lisesini istemiyorsa oralara gönderme yok. Gönülsüz aş ya karın ağrıtır ya baş. Evlatlarımızın, ailelerinin istemediği bir okula evlatlarımızı nasıl göndeririz, çocuğun ondan sonraki sürecini kendisi için olumsuz bir yola nasıl iteriz" ifadesini kullandı.

Bazı sendikalardan öğretmenlere yönelik performans sistemine gelen eleştirilere de değinen Yılmaz, ABD'deki, İngiltere'deki, Avrupa'daki uygulamalar dikkate alınırsa bu konudaki tartışmaların gereksiz olduğunu ifade etti. Yılmaz, öğretmen mesleği genel yeterliliklerine ilişkin çalışmaların 2006'dan beri yürütüldüğünü, kendilerinin de bu çalışmaları güncellediklerini bildirdi.Eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin performans kriterlerinin belirlenmesinin 10. Kalkınma Planı'nda da yer aldığına işaret eden Yılmaz, "Mecliste kabul edilmiş bir Kalkınma Planı'nın gereğini yerine getirmek zorundasın. Orada, millet iradesi yansıdı, bunun dışında geriye gitmek çağın gerisine düşmek demektir. Biz sadece bizden öncekilerin yaptıklarını yapıyoruz, farklı bir şey yapmıyoruz. Ben öğretmenlerimin Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum, güveniyorum" diye konuştu.Yılmaz, Öğretmen Performans Yönetmeliği hazırlayıp, Yükseköğretim Kuruluna gönderdiklerini belirten Yılmaz, "50'ye yakın eğitim fakültemizden görüş geldi, en çok üyesi olan dört sendikamıza da gönderdik" bilgilerini verdi.Bakan Yılmaz, FATİH Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara da değindi. Konuya ilişkin mevzuatın tamamlandığını belirten Yılmaz, yeni bir uygulamaya çıkacaklarını ve 10 yıllık hizmet alımı yapacaklarını ifade etti.FATİH Projesi'nde yapılacak ihalede, yaklaşık 30 bin okulun altyapısının, 42 bin 236 okulun internet erişiminin, 588 bin etkileşimli tahtanın ve 25 milyon mobil erişimli bilgisayarın bulunacağını bildiren Yılmaz, bu konuda maliyetlerin çalışıldığına değindi.Bartın İl Milli Eğitim Müdürü ve Artuklu Üniversitesi Rektörü ile ilgili haberlerin hatırlatılarak, "Bunlar olduğunda ne yapılıyor?" diye sorulması üzerine Yılmaz, şu yanıtı verdi:"Toplumuzun ortak değerlerini ne birbiriyle çatıştırırız ne birbiriyle yarıştırırız, hepsi bizim değerimizdir. Bu Bakanlıkta hiç kimsenin siyaset yapması doğru değildir, yapamaz. Eğer siyaset yapılacaksa onu da Milli Eğitim Bakanı yapar, benim dışımda hiç kimsenin siyaset yapma hakkı yoktur. Evlatların hepsini kucaklayacaklar, hiçbirini dışlamadan ötekileştirmeden... Toplumun kabulü, Bakanlığımızın, benim, partimizin kabulü bu. 81 milyonu kucaklıyoruz. Eğitim çalışanlarımızın da hepsinin de bütün öğrencileri kucaklaması lazım, onları ayrıştırıcı ötekileştirici veya kendisi hakkında yanlış bir kanıya varmasını sağlayacak, doğru olmasa dahi, eylemlerden, söylemlerden kaçınmasını istiyorum. Böyle bir olay oldu, soruşturmayı açıyoruz, gereğini de mutlaka yapacağız."Bakan Yılmaz, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma açıldığını, soruşturmanın neticesini beklediklerini, gereğinin yapılacağını belirterek, "Toplumun tamamını kuşatamayan kimselerin bizimle eğitim yolunda yürüyebilmeleri mümkün değildir" dedi.