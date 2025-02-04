Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Milli Eğitim Akademisi 1 Eylül itibariyle faaliyete başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tekin Milli Eğitim Akdemisinin 1 Eylül 2025 tarihine kadar kurumsallaşmayı tamamlamış ve faaliyete geçmiş olacağını söyledi.

Tekin, "Fiziki anlamda baktığımızda da biz şu anda bakanlığımıza bağlı hizmet içi eğitim merkezlerimizi akdemiye dönüştürme sürecini başlattık. Kamu kurum ve kurumlarımıza ait aradığımız fiziki özellikleri taşıyan yapıları Milli Eğitim Akademisine dönüştürmeyi planlıyoruz. Başlangıçta 30 ilde kurmayı planlamıştık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Dünyada ortalam 550 saat bir öğretmen mesleğe başlamadan eğitim alıyor. Bizde üniversitelerde 90 saat. Bizim çok farklı kategoride okullarımız var. Bunların tamamını kapsayabilecek bir uygulama eğitimia lsınlar istiyor. Yaklaşık 14 ay olarak planlandı. Bu 14 ayın tamamını öğretmen arkadaşlarımız uygulamalı geçirecek.

Öğretmen adaylarımızı KPSS değil akademiye giriş sınavı ÖSYM ile organize ettik. İlk 13 Temmuz'da olacak. Bizim ihtiyaç duydumuz öğretmen sayısı bas alınarak akademiye öğretmen adayı alacağız. Asgari ücretin biraz üzerinde bir ücretle aday olarak alacağız. Bu eğitimlerinin lisans mezuniyetlerine göre bir kısmını teorik olarak alacaklar. Sonucunda bir sınava girecekler ve uygulama eğitimine geçecekler. Burada okullarımıza göndereceğiz. Deneyimli öğretmenlerin yanında 4 hafta derse giriyor. Deneyimli öğretmen bu sürecin ardından bir değerlendirme yapıyor. Bu şekilde en az üç arkadaşımızın yanında daha uygulamaya giriyor ve değerlendirmelere göre öğretmen olarak kendisini istihdam etmiş olacağız. Şu anda KPSS'de olduğu gibi istediği kadar sınavlara girebilecek. Akademise başarılı olanların tümü atanacak.

MÜLAKAT TEPKİLERİNE YANIT

Mülakata girecek öğretmen adayı arkadaşımızın, sınavını yapacak akomisyon üyesi ardakaşlarımızın gerçek ismi hiç bir yerde açıklanmadı. Mülakata girecek üç kişinin her birinin bir kodlaması 11 haneli. Mülakata girdiğinde kendisini mülakata alacak kişileirn kim olduğunu bilmediği için bir torpil ya da benzeri sürece dahil olmayacak. Adaya da bir kod numarası verdik. Mülakat komisyonu da adayın ismini, memkeletini ya da hiçbir bilgisini bilmiyor. Aday salona girdiği an kendisinden bir soru seçmesini istiyoruz. Aday kendisini mülakata davet eden resmi yazısında hangi sınıf düzeyinde bir soruyla karşılaşacağını söylüyoruz. Aday cevaplarını veriyor, tutanakla bana şu soru soruldu şu cevabı verdim diye yazıyor. Son olarak bir güvenlik kamerası kaydı var.







