Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kayıt ücreti, sınıf annesi ve devamsızlıklara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. “Herhangi bir okul yöneticisinin ‘Ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum’ diyebilecek bir inisiyatif alanı yok.” diyen Bakan Tekin, öğrencilere devamsızlık konusunda uyarıda bulundu. Af beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu söyleyen Bakan Tekin, “Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.” dedi. Bakan Tekin, neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle sınıf annesi uygulamasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Tekin, yeni müfredata kademeli geçiş, fahiş kitap fiyatları ve fransız okullarına ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kayıt ücreti, sınıf annesi ve devamsızlıklara ilişkin açıklama

Milli Bakanlığı tarafından, öncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için hazırlanan ve rehberlik uygulamalarını içeren program bugün başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı ise tüm sınıflar için önümüzdeki hafta başlayacak.

Yaklaşan yeni eğitim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okullarda uyum haftası başladı

Okullarda uyum haftası başladı

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YENİ MÜFREDATA KADEMELİ GEÇİŞ

Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Tekin, “Geçtiğimiz mayıs ayı başı itibarıyla onay süreci tamamlanan bir müfredatımız var. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmaya başlanmış olacak.” dedi.

"TOPLUMSAL YAPININ İHTİYACI KARŞILANACAK"

Sistemi ciddi bir revizyona tabi tuttuklarını anlatan Bakan Tekin, “Hepsini bir anda hayata geçirmek belli sınıflarda belli kayıpları doğurabilir. O yüzden kademeli olarak geçmeyi planladık.” dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin beceri temelli olduğunu belirterek, “Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oluştu.” diye konuştu.

OKULLARDA KAYIT ÜCRETİ TALEBİ

Bakan Tekin’e okullarda kayıt ücreti talebine ilişkin bir soru da yöneltildi.

“Herhangi bir okul yöneticisinin ‘ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum’ diyebilecek bir inisiyatif alanı yok.” diyen Bakan Tekin şöyle devam etti:

yöneticilerimizin hiçbirisinin böyle bir inisiyatif kullanma yetkisi yok. Bir ilkokul müdürümüz, zaten adrese dayalı olarak kendi okulunun çevresinde hangi mahallede hangi çocuk kendisine kayıt yaptıracak biliyor. Okul müdürlerimizin bu pozisyona düşürülmesinden rahatsızım.

Bu tartışmaların iki kaynağı var. Birincisi insanlar büyük oranda etrafından duydukları ‘Şu okul daha iyi’ yaklaşımla kendi adres bölgesinde olmayan bir okula çocuğunu yazdırmak istiyor. Bunu gidip söylediğinde okul yöneticisinin kendisinden kayıt ücreti istediğini söylemiş olabilir. Bunun dışında bir seçeneğimiz yok.

İkinci alternatif şu olabilir; veliler öğretmen seçmek isteyebilirler. Burada bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek bir durum söz konusuydu. Çocuklarımızın artık birinci ve beşinci sınıfa kayıt olduklarında, sınıf öğretmeni tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek biçimde merkezi bir yerleştirmeyi yapacağız.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den kayıt ücreti, sınıf annesi ve devamsızlıklara ilişkin açıklama - 1

FAHİŞ KİTAP FİYATLARI VE DEVAMSIZLIK KONUSU

Bakan Tekin, özel okullardaki fahiş kitap fiyatlarına da değindi. Bakan Tekin, fahiş fiyat uygulayan okullara yaptırım uyguladıklarını söyledi.

Bazı öğrencilerin, af beklentisiyle devamsızlık yaptığını söyleyen Bakan Tekin, devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili af gündemlerinin olmadığını vurguladı.

Mesleki ve teknik liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başladıklarını belirterek, nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar attıklarını söyledi.

SINIF ANNESİNE İZİN YOK

Bakan Tekin, yayın öncesinde ise öğretmenlere seslendi.

Tekin, sözlerinin başında 2023-2024 eğitim öğretim yılındaki fedakarlık, gayret ve emekleri için öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

Bakan Tekin, “Bizim bu yılki birinci gündemimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi.” dedi.

Konuşmasında sınıf annesi uygulamasına da değinen Bakan Tekin, “Sebep olduğu olumsuzluklar nedeniyle 'sınıf annesi' uygulamasına ve benzeri isimlerle mevzuatta yer almayan bir veli desteğine de izin vermediğimizi size tekrar hatırlatmak isterim.” diye konuştu.

FRANSIZ OKULLARI

Tekin, Türkiye'deki Fransız okullarına ilişkin ise  "6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız' dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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