Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



AA Editör Masası’nın konuğu olan Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin Ekim ayı sonunda başlayacağını söyledi.



“Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.” diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, yabancı dil, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğinde ihtiyaçların daha fazla olduğunu anlattı.

ZORUNLU BAĞIŞ KONUSU

Bakan Tekin’e zorunlu bağış konusu da soruldu. “Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var.” yanıtı veren Tekin, “Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER DE CEP TELEFONUNU BIRAKACAK



Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini de bildirdi.

“DEVAMSIZLIKTA ISRARCIYIZ”

Devamlılık ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını söyleyen Bakan Tekin, “Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.



ÖZEL OKULLARDAKİ SERVİS VE YEMEK FİYATLARI

Bakan Tekin, özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine de değindi. Tekin, kamuoyunu rahatsız edecek artışların yapılmayacağı garantisini aldıklarını söyledi.

ÖĞRETMENLER ÖNLÜK GİYECEK Mİ?

Bakan Tekin’e öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim döneminde önlük giyip giymeyeceği soruldu.



Tavsiye kararında bulunduklarını, bir zorunluluk getirmediklerini söyleyen Bakan, “Şu anda önlük modeli tasarlanıyor. Öğretmenler önlük giyerse memnun olacağız.” dedi.