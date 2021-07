Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: 11 ilde 'Mobil Okul' projesi başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocukların eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilde "Mobil Okul" projesini başlattıklarını bildirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek amacıyla başlatılan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri, her çocuğa ulaşmak için kapsamlı bir programla devam ediyor.



Spor, sanat, kültür alanında yüzlerce etkinlikle yürütülen "Telafide Ben de Varım" programı, tüm il, ilçe ve köylerde sürdürülüyor.



Telafi etkinlikleri, eğitim ve gelişim sürecini destekleyecek faaliyetlerden her çocuğun yararlanabilmesi için, okula gelemeyecek olanların bulunduğu yere de götürülüyor.



Bu kapsamda, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan öğrencilerle tarım alanlarında çalışmak için yaz aylarında göç eden mevsimlik işçilerin çocukları için ayrı bir çalışma başlatıldı.



Adana, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Manisa, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Hatay'da "Telafide Ben de Varım" programı için "Mobil Okullar" oluşturuldu.



Mobil Okullarda, çocuklar bütünsel bir yaklaşımla psikososyal destek alabiliyor, öğretmen ve velilere yönelik eğitimler de yapılıyor.



BAKAN SELÇUK, KAHRAMANKAZAN'DA MOBİL OKULU ZİYARET ETTİ



Açıklamaya göre, Türkiye'nin her yerinde "Telafide Ben de Varım" kapsamındaki etkinliklerde çocuklarla buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Çimşit Mahallesi'ndeki Mobil Okula konuk oldu.



İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çadır bölgesinde kalan ailelerin her kademedeki 62 çocuğunun yürüttüğü telafi faaliyetlerine eşlik eden Bakan Selçuk, okuma yazma, zeka oyunları, okul öncesi etkinlik, müzik, açık hava oyunları ve masal sınıflarını ziyaret etti.



Çocuklarla masal dinleyip, boyama etkinliği yapan Selçuk, yumurta deneyi yaptı, mendil kapmaca oynadı.



Farklı bölgelerde, farklı ihtiyaçları olan tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın kendi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Selçuk, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:



"(Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları için neler yapabiliriz?) sorusu aslında uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu sene, salgınla ortaya çıkan durumu dikkate alarak, 'fırsat adaletini nasıl ilerletebiliriz' diye düşündük. Tarım işçilerinin yaz aylarındaki hareketliliği nedeniyle çocuklarımızın eğitime erişiminde sorun yaşanmaması için tarım işçilerinin yoğun bulunduğu 11 ilimizde 'Mobil Okul' projesini başlatıyoruz. Bu projede, gönüllü öğretmenlerimiz görev alıyor. Meslektaşlarımız, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gereken içeriği hazırlıyor. Sosyal, duygusal, fiziksel, kültürel, sportif, akıl oyunları alanında, okuma yazmadan matematikteki temel kavramlara kadar her alanda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar."



Bakan Selçuk, mobil okullarda, öğretmen, her türlü araç gereç ve materyal desteği bulunduğunu belirterek, projeye katkı veren öğretmenlere şükran borçlu olduklarını kaydetti.



Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sağlanan eğitimin kalitesini artırmak için başka çalışmaların da hayata geçirileceğini duyuran Selçuk, "Bu çocuklar hepimizin. Telafide Ben de Varım Projesi'ne, Mobil Okul Projesi'ne destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.