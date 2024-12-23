Milli Eğitim Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak: MEB uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman yardımcılığı kadroları için başvuru sürecini başlatıyor. Adaylar, başvurularını 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.



Bu kadrolara başvurmak isteyenlerin, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular; bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, hukuk, istatistik, eğitim bilimleri gibi toplamda 19 farklı branşta yapılabilecek.



Başvuru sürecinin ardından, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi, 11 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitelerinde (www.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr) yayımlanacak.



Sözlü sınavlar, 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.