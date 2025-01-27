Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM AGS başvuru tarihlerini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle AGS başvuru tarihleri ilan edildi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2025'te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) yapılacak.
AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvuruların 8 Mayıs-20 Mayıs'ta yapılacağı 2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz'da düzenlenecek. Sınavın sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.
SINAV 2 OTURUMDA DÜZENLENECEK
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.
Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.
ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.
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