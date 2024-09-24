Millî Eğitim Bakanlığı "Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı" Yarışma Sınavı Duyurusu: Sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

"Bakanlık Müfettiş Yardımcısı" alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyuru, bugün Resmî Gazete'de ve Millî Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Bu doğrultuda, öğretmen ve öğretmen dışı alan olmak üzere sınavla toplam 100 Bakanlık Müfettiş Yardımcısı alınacak.



Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları 14-25 Ekim 2024 tarihleri arasında öğretmenlik alanından başvuranlar için MEBBİS, öğretmenlik dışı alanlardan başvuranlar için ise T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (Kariyer Kapısı) üzerinden yapılacak.



Müfettiş yardımcılığına 25 alandan, toplam 50 öğretmen alınacak



Öğretmenlik alanları için yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak.



Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile hâlen Bakanlık kadrolarında görev yapan ve yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavına başvurabilecek.



Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.



Öğretmenlik dışı alanlardan toplam 50 müfettiş yardımcısı alınacak



Öğretmenlik dışı alanlardan alımı yapılacak müfettişler; eğitim ve öğretime dair denetimlerde görev almamakta, Bakanlığa bağlı kurum ve personelin idari işleri, mali hususlar, döner sermaye işletmeleri, yapım-onarım süreçleri, ihale işleri vb. konularda inceleme, soruşturma ve denetim yapmaktadır.



Öğretmen dışı alan için yarışma sınavı, KPSS ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak.



Öğretmenlik dışı alan başvurularında ise en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek.



35 yaşını doldurmamış olan ve duyuruda ilan edilen KPSS puan türlerinden 75 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre alınacak kadro sayısının iki katı aday arasında bulunmak şartı aranıyor.

