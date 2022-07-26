Milli Eğitim Bakanlığı'nda atama: Osman Sezgin bakan yardımcısı oldu

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı.



Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi.

OSMAN SEZGİN KİMDİR?

1959 yılında doğan Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirdi.

Sezgin, Marmara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamladı.

Ayrıca Sezgin, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü derslerini organize etmek üzere görevlendirilmiş; Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yaptı.