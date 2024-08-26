Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 81 ile Öğretmenler Günü genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu yeni bir genelge gönderdi.



“24 Kasım Öğretmenler Günü; evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, milli bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesiledir.” denilen genelgede, bu çerçevede öğretmenlerin ve vatandaşların kutlama programları ile etkinliklere en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi istendi.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı’nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmenler olduğu belirtilen genelgeyle, yurt içinde ve dış temsilciliklerde yapılacak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleriyle öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak hedeflendi.



Genelgede, il ve ilçe bazında kutlama kurulları oluşturulacağı ifade edildi.



Hazırlanacak programlarda, imkanlar dahilinde öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinliklerin hazırlanmasına özen gösterileceği belirtildi.



Programlara mülki erkan, şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşların davet edileceği ifade edildi.



Genelgeye göre, şehit öğretmenler kabirleri başında anılacak, huzurevlerinde kalan eğitimciler ziyaret edilecek.



Ayrıca 24 Kasım itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak.



Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek.



24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurulları tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenlenecek.