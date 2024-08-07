Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Yaz tatili kısalacak mı?

İddiaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren yaz tatili süresi 20 gün kısalacak. Bu iddiaya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, yaz tatili kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Yaz tatili kısalacak mı?

Milli Bakanlığı, tatili süresinin kısaltılacağına yönelik iddiaları yalanladı. , yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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